أكثر من مليوني مسلم يستعدون لأداء مناسك الحج في السعودية

حجاج مسلمون يتجمعون لاداء الصلاة في مكة في 6 أغسطس 2019. (فرانس برس)

يبدأ نحو 2.5 مليون مسلم، بعد غد الجمعة، أداء مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة غرب السعودية، قادمين من مختلف بقاع الأرض.

وبدأ الحجاج بالتدفق من كل أنحاء العالم للقدوم إلى مدينة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. وجاء سوبار (40 عامًا) من أندونيسيا، وارتدى طربوشا أحمر اللون، مؤكدًا أن «هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بأمر بهذه القوة. شعور عظيم».

ويعدّ الحج من أكبر التجمعات البشرية سنويًا في العالم. ويشكل أحد الأركان الخمسة للإسلام وعلى من استطاع من المؤمنين أن يؤديه على الأقل مرة واحدة في العمر.

وبالنسبة للأوغندي ليكو أبيبو الذي يعمل ميكانيكيا،فيقول «نحن تجمعنا هنا جميعًا لذات السبب (..) الإسلام يوحدنا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وبحلول ظهر الثلاثاء، وصل أكثر من 1.8 مليون حاج أجنبي بحسب السلطات السعودية لأداء المناسك. وقالت الصحافة السعودية إن العدد الكامل للحجاج الذين من المتوقع أن يشاركوا السنة مع الحجاج المقيمين في المملكة قد يتجاوز 2.5 مليون. ولا يسمح بدخول غير المسلمين إلى المدينة المقدسة التي تضم المسجد الحرام وفيه الكعبة.

الحجاج من كل شعوب العالم وكل اللغات

ويؤكد الحاج الهندي نورول جمال وهو متقاعد يبلغ من العمر 61 عامًا لوكالة «فرانس برس»، «يوجد كل شعوب العالم وكل اللغات. لا توجد أي فروق بيننا».

وتجاوزت درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية، وحمل بعض الحجاج في مكة المظلات في محيط المسجد الحرام. وجرى تجهيز المشاعر المقدسة بأعمدة تعمل على رش رذاذ الماء المبرد للتخفيف من وطأة الحر.

ويقول كمال بوسليماني (57 عامًا) من الجزائر إن «المساجد مكيفة والمياه موجودة، تحتاج فقط إلى حماية نفسك من الشمس».

ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات.

ويطلق مسمى «يوم التروية» على اليوم الذي يسبق الوقوف في جبل عرفات لأن الحجيج كانوا يتوقفون تاريخيًا في منى للتزود بالمياه ولتشرب الحيوانات التي كانوا يركبونها.

وبعد يوم الوقوف في عرفات، ينزل الحجاج إلى منطقة مزدلفة فيما يعرف بالنفرة، ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات. وفي اليوم الأول من عيد الأضحى، يقوم الحجاج بالتضحية بكبش ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى.

ويأتي الكثير من الحجاج قبل بدء مناسك الحج، ويتوافدون لزيارة المسجد الحرام والكعبة والصلاة هناك. ويأتي الحجاج في مجموعات إلى مكة بقيادة مرشدين يحملون لافتات بلدانهم، بينما يقوم رجال أمن سعوديون بتوجيه المجموعات.

وعند مدخل المدينة هناك ازدحام شديد في حركة المرور. وبين مواقيت الصلاة، يتجول الحجاج في محلات تجارية متنوعة في مكة.

الحج يشكل تحديات أمنية

يشكل الحج تحديًا أمنيًا ولوجستيًا للسلطات السعودية. ويترافق الحج عادة مع تدابير أمنية مشددة، إذ تخللته خلال أعوام سابقة حوادث تدافع أودت بحياة 2300 شخص في 2015، عدد كبير منهم إيرانيون.

وعززت السعودية الإجراءات الأمنية في مكة وجرى تحديد الزائرين، بالإضافة إلى حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن وكاميرات لمراقبة كل منطقة في مكة. وبالإضافة إلى الحج، يمكن للمسلمين زيارة مكة طوال العام وأداء العمرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم» أن نحو 88.550 إيرانيًا من المقرر أن يشاركوا في مناسك الحج هذا العام، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الرياض وطهران.