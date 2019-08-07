حركة النهضة تقدم مرشحًا للرئاسة التونسية لأول مرة منذ ثورة 2011

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 09:01 صباحا
اعضاء في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقومون بحملة للتوعية على أهمية الاقتراع في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية في 15 مايو 2019. (فرانس برس)

رشحت حركة النهضة في تونس رئيس مجلس النواب بالنيابة عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة منتصف سبتمبر القادم.

وقالت الحركة في بيان مقتضب ليل الثلاثاء الأربعاء «صوّت مجلس شورى حركة النهضة بأغلبية 98 صوتًا لفائدة ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية».

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها النهضة مرشحًا من صفوفها للانتخابات الرئاسية منذ ثورة 2011. ومورو (71 عامًا) من مؤسسي حركة النهضة إلى جانب رئيس الحركة راشد  الغنوشي وهو من الشخصيات السياسية التي تعرف باعتدال مواقفها داخل الحركة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وستعقد حركة النهضة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء لإعلان ترشيح مورو.

وبدأ الجمعة الماضية تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» في العاصمة التونسية وسيستمر حتى التاسع من أغسطس الحالي.

وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساسًا في نوفمبر، في 15 سبتمبر 2019 إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الماضي.

وحتى الثلاثاء قدم 27 مرشحًا ملفاتهم بينهم عبير موسي ونبيل القروي ومحمد عبو وحمادي الجبالي.

وتختتم فترة تقديم الترشيحات في التاسع من أغسطس، وتعلن الهيئة العليا للانتخابات في 31 أغسطس على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات.

ثم تنطلق الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.

وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحفيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، اذا تطلب الأمر، قبل 3 نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.

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