اعتراض طائرات مسيرة حوثية تجاه مطارات مدنية في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 12:40 مساء
طائرة حوثية من دون طيار (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطارات مدنية في السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن «القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة»، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضح المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن نفذت هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم «داعش» الإرهابي، وفق «سكاي نيوز عربية».

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