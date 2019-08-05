ارتفاع حصيلة حادث تصادم نتج عنه انفجار في القاهرة إلى 19 قتيلا

صورة التقطت في ساعة مبكرة الاثنين 5 أغسطس 2019 لسيارة متفحمة في أعقاب حادث تصادم نجم عنه انفجار في القاهرة (فرانس برس)

أكدت وزارة الصحة المصرية ارتفاع حصيلة حادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة نتج عنه انفجار، بعيد منتصف ليل الأحد، إلى 19 قتيلا على الأقل.

وأسفر حادث التصادم الذي وقع أمام معهد الأورام في وسط القاهرة كذلك عن 30 جريحا. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، خلال مؤتمر صحفي في ساعة مبكرة اليوم الإثنين «ارتفاع أعداد ضحايا حادث معهد الأورام إلى 19 حالة وفاة و30 مصابا». وتحدث عن «ثلاث إلى أربع حالات حرجة في وحدة الرعاية المركزة»، موضحا أن الإصابات تتعلق «بحروق بدرجات مختلفة». وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مصرع 17 شخصا في الحادث.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مساء أمس الأحد إنّه «حال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام».

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل وعددا من السيارات الخاصة المتفحمة نتيجة الانفجار. وأمر النائب العام المصري فريقا من النيابة بالتوجه لموقع الحادث لجلاء أسبابه.