بومبيو: واثقون في قدرتنا على بناء تحالف بحري بالخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 08:44 صباحا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إنه «واثق للغاية» في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين. وكان بومبيو يتحدث في سيدني خلال زيارة له ووزير العدل مارك إسبر إلى أستراليا، حسب وكالة «رويترز».

والشهر الماضي، أعلن الجيش الأميركي أنه يراقب مضيق هرمز أصلا، وإنه يعمل على تطوير «مبادرة بحرية متعددة الجنسيات» تحت اسم «عملية سانتينيل» من أجل رفع مستوى الرقابة والأمن في الممرات البحرية الأساسية في الشرق الأوسط.

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كما دعت لندن -على لسان وزير الخارجية السابق جيريمي هانت- إلى إرساء «مهمة حماية بحرية يقودها الأوروبيون» في الخليج، وذلك بعد احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.

وارتفعت حدة التوتر في منطقة الخليج منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة القساوة على إيران. وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع هجمات استهدفت ناقلات نفط في الخليج، نسبتها واشنطن إلى طهران التي نفت ذلك.

وفي 19 يوليو احتجز الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني وطاقمها المكون من 23 بحارا. واعتبرت لندن أن احتجاز طهران السفينة رد إيراني على احتجاز السلطات البريطانية أوائل يوليو ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق.

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