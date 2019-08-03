اتفاق بين «العسكري» و«الحرية والتغيير» يمهد لحكومة مدنية في السودان

مواطنون في السودان يحتفلون بالإعلان الدستوري، 3 أغسطس 2019 (فرانس برس)

توصل المجلس العسكري الحاكم في السودان و«قوى الحرية والتغيير»، «لاتفاق كامل» حول الإعلان الدستوري، على ما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية وتعد أحد أبرز مطالب المحتجين.

وقال الوسيط الأفريقي، محمد الحسن لبات، خلال مؤتمر صحفي، نقلته «فرانس برس» في قاعة الصداقة للمؤتمرات في الخرطوم: «أعلن للرأي العام السوداني والدولي والأفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقًا كاملا على المشروع الدستوري»، دون أن يشير إلى تفاصيل الاتفاق.

وأشار الوسيط الأفريقي، الذي وقف بجواره الوسيط الإثيوبي محمود درير، إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي طال انتظاره، من دون أن يحدد موعدًا لذلك.

ويكمل الاتفاق على الوثيقة الدستورية الاتفاق الذي تم إبرامه في 17 يوليو بين المجلس العسكري وقادة تحالف «قوى الحرية والتغيير» الذي يقود الاحتجاجات بشأن «الإعلان السياسي»، الذي ينص على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً.

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، وسط تظاهرات شارك فيها الآلاف في سائر أرجاء البلاد تنديدًا بمقتل ستة متظاهرين بينهم أربعة تلاميذ في الأُبيض في وسط البلاد، الإثنين.

وكانت المباحثات الجارية تتناول «الحصانة المطلقة» التي يطالب بها جنرالات الجيش و«صلاحيات مجلس السيادة» المشترك و«مظاهر الانتشار العسكري» في مختلف مدن البلاد.

وهتف الصحفيون السودانيون المتواجدون في قاعة المؤتمر فرحًا وابتهاجًا بالتوصل للاتفاق، فيما ردد بعضهم هتاف «مدنية مدنية» الشعار المميز لحركة الاحتجاج.

وغادر المفاوضون العسكريون قاعة المؤتمر فور إنهاء لبات كلمته، فيما بقي مفاوضو «قوى الحرية والتغيير» لتلقي التهاني وأسئلة الصحفيين.

وقال إبراهيم الأمين، أحد مفاوضي «الحرية والتغيير» لـ«فرانس برس»، «اتفقنا على القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن واستقلال القضاء وصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وهي القضايا المهمة لمدنية الدولة».

بدوره، قال عمر الدقير المفاوض في الحركة إن «الاتفاق على الإعلان الدستوري يعني بالنسبة لنا بداية تأسيس السلطة الانتقالية وتطبيق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي وبدء المرحلة الانتقالية».

وأكد أن ذلك يشكل «مرحلة صعبة يجب أن يكون جميع السودانيين شركاء فيها».

واندلعت الحركة الاحتجاجية في السودان في 19 ديسمبر 2018 بسبب رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول سريعًا لحركة احتجاجات واسعة في سائر أرجاء البلاد ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير. ومنذ ذلك الحين، تسبب قمع الاحتجاجات بمقتل 250 شخصًا، وفق لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج.

ورحبت الجامعة العربية السبت بالاتفاق، معتبرة أن الإعلان الدستوري «من شأنه أن يطلق مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني».

الثورة نجحت

من جهته أشاد رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح برهان بالاتفاق «الذي طال انتظاره»، خلال مقابلة مع قناة الحدث السعودية.

وتجمع العشرات أمام قاعة الصداقة على ضفاف النيل الأزرق في وسط الخرطوم، ملوحين بأعلام بلادهم وهاتفين «مدنية مدنية» و«الدم بالدم لا نقبل الدية». فيما أطلقت السيارات العنان لأبواقها احتفالًا بالتوصل للاتفاق.

وقال أحمد إبراهيم (25 عامًا) وهو يلوح بعلم السودان: «بالنسبة لنا الآن الثورة نجحت، وبلادنا وضعت قدمها على أول الطريق بقيام السلطة المدنية».

وتابع: «الجميع فرح ويحلم بغد أفضل»، فيما قال آخرون إنهم ينتظرون التفاصيل «لإعطاء رأي كامل».

لكن الطالب محمد ياسين (22 عامًا) اعتبر أنه «من الجميل أن نصل لاتفاق، لكن من غير المقبول نسيان دماء الشهداء». ورأى أن «تحالف الحرية والتغيير تناسى دماء الشهداء التي أوصلتنا لهذه اللحظة الفارقة».

وكان مقررًا عقد هذه المفاوضات الثلاثاء لكنها تأجلت إلى مساء الخميس بعد مقتل ستة متظاهرين بالرصاص بينهم أربعة تلاميذ في مدينة الأُبيض في ولاية شمال كردفان يوم الإثنين. وتفاقم الوضع بعد مقتل أربعة متظاهرين الخميس في أم درمان خلال مسيرات كبيرة دعت إليها حركة الاحتجاج تنديدًا بأحداث الأُبيض، وسط غضب عارم بالبلاد.

واتهم الفريق جمال عمر، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي، عناصر في قوات الدعم السريع في الأُبيض بقتل المتظاهرين التلاميذ.

والجمعة، قال منذر أبو المعالي، أحد مفاوضي الحرية والتغيير، إن «الوثيقة تنص على إخضاع قوات الدعم السريع لقانون القوات المسلحة وللقائد العام، كما أن جهاز المخابرات العامة وفقًا للوثيقة يخضع لمجلس السيادة ومجلس الوزراء».

وكانت قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، تخضع لقانون خاص بها قبل ذلك.

وهذه القوات الواسعة الانتشار والنفوذ يخشاها الناس على نطاق واسع في السودان، وقد اتهمها المحتجون مرارًا بارتكاب انتهاكات، الأمر الذي ينفيه حميدتي ويقول إنها مزاعم لتشويه صورة قواته.

وقبل توقيع الاتفاق، أعلن التلفزيون الرسمي أن الطرفين «باشرا مناقشة وثيقة السلام الموقعة مع الجبهة الثورية»، في إشارة للاتفاق الموقع في أديس أبابا بين حركة الاحتجاج «قوى الحرية والتغيير» وثلاث حركات متمردة، سبق أن أبدت تحفظات على الإعلان السياسي الموقع في 17 يوليو.

وقالت المجموعات الثلاث المسلحة المنضوية في حركة الاحتجاج حينها، إن الاتفاق السياسي فشل في إبراز أولوية إحلال السلام في مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.