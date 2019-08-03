31 قتيلاً بانفجار ذخائر في مطار عسكري سوري

ارتفعت حصيلة العناصر الموالين للنظام السوري الذين قتلوا في انفجار ذخائر بمطار عسكري في وسط سورية إلى 31 قتيلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي كان أعلن في حصيلة سابقة سقوط 12 قتيلاً.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ حصيلة الانفجارات ♫التي لم تعرف أسبابها بشكل واضح بعد»، والتي وقعت السبت في مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص الجنوبي الشرقي «ارتفعت إلى 31 قتيلاً من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية له»، وفق «فرانس برس».

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أعلنت في وقت سابق أنّ الانفجار نتج من «خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية»، مشيرة إلى «ارتقاء عدد من الشهداء» من دون تحديد الحصيلة.