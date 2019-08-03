بعد مرور خمس سنوات.. الإيزيديون يستعيدون مأساتهم مع «داعش»

إيزيديات يزرن معبد لالش في شمال العراق خلال عيد الصيف، 2 أغسطس 2019 (فرانس برس)

بعد مرور خمس سنوات من الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون في العراق على يد تنظيم «داعش»، احتفلت الأقلية الإيزيدية بـ «عيد الصيف» مع طغيان ذكرى عمليات الخطف والاغتصاب التي ارتكبها متطرفو التنظيم.

وقفت مجموعة من النساء، خلال الاحتفال، يرتدين قمصانا بيضاء كتب عليها «الإبادة الإيزيدية» ورفعن لافتات تندد بعمليات التعذيب التي تعرضوا لها.

وتقدم المحتفلين رجال دين يرتدون كوفيات، على رأسهم حازم بيك الذي اختير مؤخرا أميرا للإيزيدين بعد ستة أشهر من وفاة والده. وقال حازم بيك: «نحيي ذكرى جميع من قتلوا خلال الإبادة قبل خمسة أعوام».

وأضاء المشاركون الشموع وأحرقوا الزيوت وشاركوا في طقوس تطهير معبد لالش أهم المعابد الدينية لهذه الأقلية والواقع في دهوك في إقليم كردستان، الذي يشكل القلب النابض للحياة الدينية للايزيديين، فان معقلهم التاريخي في سنجار، على بعد أكثر من 300 كيلو متر، لا يزال مدمرا بشكل كامل.

ولا تزال الأقلية تعاني فقدان مورد الرزق الوحيد المتأتي من الزراعة بعدما دفعت غاليا ثمن سياسة «الأرض المحروقة» التي انتهجها المتطرفون، وقالت الإيزيدية علياء بركات التي أتت إلى لالش: «آمل أن يتم القيام بشيء ما لسنجار، لأن الوضع كارثي».



وأعربت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن أسفها للإخفاق الحاليّ في تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، وشدّدت على أن «الاستقرار أمرٌ حاسمٌ لهذا المجتمع المنكوب من أجل عودة أفراده إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم، داعيةً بغداد وأربيل إلى إيجادِ حلولٍ عاجلةٍ».

وتثير نادية مراد، قضية الإيزيديين أمام المنابر الدولية وخصوصا بعدما حازت جائزة نوبل للسلام العام 2018. وتعاونها في ذلك المحامية أمل كلوني؛ سعيا إلى انتزاع اعتراف دولي بـ«الإبادة» التي تعرضت لها الأقلية.

وجريمة الإبادة هي الأخطر في القانون الدولي وتحقق الأمم المتحدة راهنا للتأكد من ارتكاب متطرفو «داعش» جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة، وخصوصا بحق إيزيديي العراق.

ومن أصل 550 ألف أيزيدي كانوا يسكنون العراق قبل دخول تنظيم «داعش»، وترك نحو مئة ألف منهم البلاد، فيما لجأ آخرون إلى مخيمات في إقليم كردستان.