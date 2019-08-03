متحدث «الحرية والتغيير» يعلن موعد توقيع الإعلان الدستوري في السودان

قوى الحرية والتغيير تقود مظاهرة في السودان (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم السبت، أن الوثيقة الدستورية، التي تم الاتفاق بشأنها تؤسس لنظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.

وأضاف مدني عباس مدني: «سيتم التوقيع على الإعلان بالأحرف الأولى بعد استكمال صياغته النهائية غدا الأحد»، وفق «سكاي نيوز عربية».

وأوضح مدني، خلال مؤتمر صحفي، أن تحقيق السلام في البلاد من أهم أولويات المرحلة الانتقالية، مؤكدا «يجب التأسيس لدولة الحرية والعدالة».

وكشف المتحدث أنه تم الانتهاء «من كل النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري خلال المفاوضات مع المجلس العسكري»، بيّن أن «مجلس الوزراء سيتكون من 20 وزيرا على الأكثر»، مضيفا أن «67 % من أعضاء المجلس التشريعي المقبل ستختارهم قوى الحرية والتغيير».