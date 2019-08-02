ثلاث مدن جزائرية تنضم لدعوة العاصمة إلى «العصيان المدني»

متظاهرون جزائريون في العاصمة الجزائر في 30 يوليو 2019. (فرانس برس)

اتسعت الدعوات التي طالبت بعصيان مدني في الجزائر في الجمعة الـ24، بعد أن انتقلت من العاصمة إلى مدينتي قسنطينة وعنابة، ثالث ورابع مدن البلاد.

كما انضمت مدينة برج بوعريريج (150 كلم جنوب-شرق الجزائر العاصمة) إحدى معاقل الحركة الاحتجاجية، إلى الدعوات للعصيان المدني، وفق ما نقلته «فرانس برس».

وشارك متظاهرون بكثافة في الجزائر العاصمة، في الجمعة الـ24 على التوالي، ودعوا للمرة الأولى إلى «العصيان المدني» في أعقاب رفض الجيش مطالب «إجراءات التهدئة»، وإبقاء القوات الأمنية على انتشارها الواسع على هامش التحركات الاحتجاجية.

وظهر الشعار الجديد الجمعة بعدما هتف به المتظاهرون في وسط العاصمة الذي تحيط به القوات الأمنية «العصيان المدني راهو جاي (آت)!».

وفي ظل استحالة تقييم الأعداد بسبب غياب تعداد رسمي، بقي الحشد كبيرا رغم حرارة الطقس وتراجعه مقارنة بالأسابيع الأولى للحراك الذي بدأ في 22 فبراير.

وتفرّق المتظاهرون مساء من دون حوادث.

وردد المتظاهرون هتافات ضد النظام وضد قائد الجيش الفريق احمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019.



كما رددوا «لا حوار مع العصابة» رفضا لمباحثات اقترحها الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري الذي تواجهه.

وكان تم إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو بسبب عدم توفر مرشحين ما أدى الى إبقاء بن صالح على رأس الدولة بعد انتهاء مدة الرئاسة الموقتة كما حددها الدستور.

وإزاء حركة الاحتجاج التي تطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة وبينهم قائد الجيش والرئيس المؤقت قبل اي اقتراع، اقترحت السلطة «حوارا» لتحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية بهدف ضمان أن تكون منصفة وإخراج الجزائر من الأزمة.

وتم تشكيل هيئة وطنية للحوار لكن اتهمها عدد من الشخصيات المؤهلة لتمثيل حركة الاحتجاج، بأنها موالية للسلطة، ورفضوا الانضمام إليها.

ونقلت «فرانس برس» عن المتظاهرة أسماء (طالبة، 25 عاما) قولها، «هل يتصور أعضاء الهيئة انهم يمثلون مختلف توجهات حركة الاحتجاج؟ كيف يمكنهم البقاء (في الهيئة) حين يملي عسكري القواعد؟».

كما تساءل التاجر حسين سليماني (67 عاما) «لماذا يرفض قايد إجراءات التهدئة؟ لماذا يبقي شبانا في السجن؟ كيف يكون الحوار ممكنا في هذه الظروف؟».