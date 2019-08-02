مصر تفرض رسوما بقيمة 25 دولارا للمغادرين عبر مطاراتها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أغسطس 2019, 06:57 مساء

فرضت السلطات المصرية، رسوما على الركاب المغادرين للمطارات والموانئ على رحلات الخطوط الجوية، بالإضافة إلى كل راكب مغادر عبر رحلات الخطوط الجوية الداخلية.

ووفقاً للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في مصر، يلزم كل راكب عند مغادرته المطارات المصرية بـ«دفع 25 دولاراً على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر، مقابل الخدمات التي تقدم له».

كما يلزم القرار «كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية بدفع مبلغ 5 دولارات أميركية».

كما أشار القرار إلى أن «الحصول على رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، بمقدار دولارين أميركيين عن كل راكب بكل المطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، حيث يجري  تحصيل مبلغ 4 دولارات عن كل راكب».

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