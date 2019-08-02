توقيف عشرة متظاهرين في الجمعة الـ24 بالعاصمة الجزائر

متظاهرون جزائريون في العاصمة الجزائر في 30 يوليو 2019. (فرانس برس)

أوقفت قوات الأمن في العاصمة الجزائرية 10 أشخاص قرب مبنى البريد لدواع مجهولة ونقلوا بعربة الأمن لمكان غير معلوم، في الجمعة الـ24 من التظاهرات الأسبوعية، بعد أيام على رفض الجيش طلبات «إجراءات التهدئة» تسهيلًا للحوار بين السلطة وقيادة حركة الاحتجاج.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في العاصمة الجزائرية، بالزي المدني في محيط مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، وانتشر آلاف من أفراد الأمن في باقي العاصمة. وكما حدث في الأسابيع الماضية تم ركن العديد من عربات الأمن على جانبي طرقات وسط العاصمة التي يفترض أن يسلكها المحتجون ما حدّ من المساحة المتروكة للمتظاهرين، بحسب «فرانس برس».

كما قطعت عربات منافذ عدة شوارع تؤدي إلى وسط العاصمة. وتجمع نحو خمسين شخصًا مرددين هتافات ضد النظام. وبحسب أشرطة فيديو نشرت على مواقع التوصل الاجتماعي رددوا أيضًا هتافات مناهضة لقائد الجيش الوطني أحمد قايد صالح، وضد الحوار مع أركان الحكم.

وكانت الهيئة الوطنية للحوار قالت الخميس إنها ستبدأ فورًا عملها لتحديد ترتيبات انتخابات رئاسية يتم فيها انتخاب رئيس جديد وإخراج البلاد من الأزمة السياسية.

وإزاء انتقادات لها بأنها موالية للنظام، تعهدت الهيئة بألا تبدأ عملها إلا بعد «إجراءات تهدئة» طالبت بها السلطات بينها تخفيف الانتشار الأمني أيام التظاهر وإزالة الحواجز في العاصمة ووقف القمع الأمني للتظاهرات. وكان قايد صالح رفض «قطعيا» هذه الطلبات الثلاثاء.