توقيف 9 من «الدعم السريع» في السودان على خلفية مقتل 4 طلاب

شمس الدين الكباشي الناطق باسم المجلس العسكري. (الإنترنت- أرشيفية)

أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان، الجمعة، توقيف تسعة عناصر من قوات الدعم السريع، على خلفية مقتل أربعة طلاب بالرصاص خلال تظاهرات، وبالتوازي مع مواصلة المفاوضات مع قادة الاحتجاج لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي الجمعة تابعته «فرانس برس»، أنه تم «يوم أمس الأول اعتقال سبعة أفراد من الدعم السريع وتم فصلهــم على الفور من الخدمة العسكرية وتم تسليمهم إلى السلطات القضائية».

وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ الإطاحة بعمر البشير في أبريل «بالأمس أيضًا تم اعتقال اثنين من العسكريين الذين يتبعون الدعم السريع واتخذ في مواجهتهم نفس الإجراءات».

وقوات الدعم السريع التي يقودها الجنرال محمد حمدان دقلو، واسعة الانتشار والنفوذ ويخشاها الناس على نطاق واسع في السودان، وقد اتهمها المحتجون مرارًا بارتكاب انتهاكات.

ونزل الخميس آلاف السودانيين إلى الشوارع للتنديد بالعنف وتحت شعار «القصاص العادل» لمقتل المتظاهرين الستة في الأبيض، بينهم أربعة طلاب مدرسة، كانوا يحتجون على النقص في الخبز والوقود.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في السودان في ديسمبر الماضي للاحتجاج أساسًا على مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد اقتصاده مستنزف. ومنذ ذلك الحين، تسبب قمع الاحتجاجات بمقتل 250 شخصاً، وفق لجنة الأطباء المركزية.

وأدى مقتل المتظاهرين في الأبيض إلى تعليق جولة مفاوضات كانت مقررة الثلاثاء بين قادة الاحتجاجات والعسكريين حول تقاسم السلطة.

مواصلة المفاوضات

واستأنفت المفاوضات مساء الخميس لحل المسائل العالقة في الاتفاق الخاص بانتقال السلطة. وأكد الوسطاء أن المفاوضات ستتواصل مساء الجمعة.

وأكد وسيط الاتحاد الإفريقي، محمد السحن لبات، للصحفيين أن «الطرفين وافقا على اللقاء اليوم عند الساعة 20,00 (18,00 بتوقيت غرينتش) لمواصلة المفاوضات».

وأعلن من جهته العضو في الفريق التفاوضي للحركة الاحتجاجية ابراهيم الأمين للصحافة بعد ليلة من المفاوضات أنه سيكون هناك «أخبار سارة» بعد مفاوضات الجمعة.

ومن المفترض أن تسمح هذه المفاوضات بحل المسائل العالقة في «الإعلان السياسي» الذي وقعه قادة الجيش وقادة تحالف الحرية والتغيير في 17 يوليو.

وهو ينص على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرًا.

وتتضمن المباحثات «الحصانة المطلقة» التي يطالب بها جنرالات الجيش و«صلاحيات مجلس السيادة» المشترك و«مظاهر الانتشار العسكري» في مختلف مدن البلاد.

وعلقت هذه المفاوضات في السابق خصوصًا بعد فض اعتصام المحتجين في 3 يونيو أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم والذي أسفر عن مقتل 127 متظاهراً، بحسب لجنة الأطباء المركزية.

وتوصل تحقيق رسمي إلى تورط 8 عناصر شبه عسكرية، بينهم عناصر في قوات الدعم السريع، بذلك التفريق الدموي. لكن الفريق أول دقلو ينفي أية مسؤولية، مندداً بمحاولة لتشويه صورة قوات الدعم السريع.