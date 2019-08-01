تعذر رؤية هلال ذي الحجة في عمان وعيد الأضحى 12 أغسطس

أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال ذي الحجة في عمان، عدم ثبوت رؤية الهلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء اليوم الخميس ليصبح يوم غد الجمعة المتمم لشهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها بموقع «تويتر»، مساء الخميس، أن «بعد غد السبت هو غرة ذي الحجة الذي يوافق 3 أغسطس، ليكون عيد الأضحى يوم الإثنين 12 أغسطس»,

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، لتكون غرة الشهر غدا الجمعة، وبناء عليه سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.