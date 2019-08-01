دمشق تتهم تل أبيب بشن اعتداء صاروخي في جنوب سوريا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 03:02 مساء
معبر القنيطرة في الجولان (أرشيفية: الإنترنت)

اتهمت دمشق، الخميس، دولة الاحتلال الإسرائيلي بشنِّ اعتداء صاروخي استهدف محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، من دون أن يسفر عن إصابات، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وأوردت «سانا» في خبر عاجل «اعتداء إسرائيلي بصاروخ على تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة الغربي والأضرار مادية فقط». ورفضت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق. وقالت لـ«فرانس برس»: «لا نعلق على تقارير أجنبية».

ويأتي ذلك بعد أسبوع على اتهام دمشق إسرائيل بشن ضربات استهدفت مناطق في محافظتي القنيطرة ودرعا الجنوبيتين. وأسفرت الضربات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل تسعة مقاتلين موالين لقوات النظام هم ثلاثة سوريين وستة إيرانيين.

وفي 30 يونيو الماضي، استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع عسكرية قرب دمشق وفي محافظة حمص، وأعلنت دمشق إسقاط دفاعاتها الجوية لعدد من تلك الصواريخ. وأسفر القصف حينذاك عن مقتل 15 شخصاً بينهم ستة مدنيين وتسعة مقاتلين من المسلحين الموالين للقوات الحكومية، وفق المرصد السوري، من دون أن يتضح ما إذا كان مقتل المدنيين ناتجاً عن القصف مباشرة أم سقوط بقايا صواريخ أو بسبب الضغط الهائل الذي تسببت به الانفجارات.

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