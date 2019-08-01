ماكرون ومحمد بن زايد يبحثان ملفات الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 02:52 مساء
الشيخ محمد بن زايد في لقاء مع الرئيس الفرنسي ماكرون (أرشيفية: الإنترنت)

بحث الرئيس الفرنسي، الأربعاء، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ملفات الشرق الأوسط، وخصوصًا التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلن قصر الإليزيه اليوم الخميس.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون والمسؤول الإماراتي «تحادثا حول المسائل الإقليمية، وبينها إيران». ويضاعف الرئيس الفرنسي مشاوراته سعياً إلى خفض التوتر بين طهران وواشنطن بعدما تصاعد في الأشهر الأخيرة. وتباحث الثلاثاء الماضي، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، والجمعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتبدي دولة الإمارات القلق إزاء ارتفاع منسوب التوتر في الخليج وفي مضيق هرمز الذي يعدّ المعبر الإستراتيجي لتجارة النفط العالمية، منذ تعرّضت أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط، في 12 مايو، لـ«أعمال تخريبية» قبالة الشواطىء الإماراتية. واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلف هذه الهجمات، الأمر الذي تنفيه الأخيرة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ ماكرون وبن زايد «يقيمان حواراً على أساس من الثقة». وكان الرئيس الفرنسي زار الإمارات عام 2017؛ لافتتاح متحف «اللوفر أبوظبي» قبل استقبال بن زايد في باريس في نوفمبر 2018. وينتشر نحو 650 عسكرياً فرنسياً في الإمارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم قياسي عالمي..إثيوبيا تزرع 224 مليون شجرة في يوم واحد
منوعات
كاركاتير خيري - ورطة سلامة!
كاريكاتير
كاركاتير حليم - «تحجير» الديمقراطية!
كاريكاتير
تصريحات عنصرية للرئيس الأميركي الأسبق ريغان ضد الأفارقة عبر مكالمة مسجلة
دولى
محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 17 أغسطس بتهم الفساد
عربى
«داخلية الوفاق» تصف ما ورد في إحاطة سلامة بـ«معلومات غير صحيحة»
ليبيا
إذاعة فرنسا الدولية تتحدث عن رواية مغايرة حول هبوط طائرة «إل 39» الليبية في تونس
ليبيا
مع خفض رسم بيع النقد إلى 163%.. كم يبلغ سعر العملات الدولية اليوم؟
ليبيا
صورة نادرة تظهر أسد بحر بين فكّي حوت أحدب
منوعات
«يونيسيف»: حرمان 1300 طالب من التعليم بعد «قصف مدرسة أبي الأشهر»
ليبيا
ما هي دواعي «المصلحة العامة» من تخفيض رسوم بيع النقد الأجنبي؟
ليبيا
مجلة أميركية: الصين تسعى لتجديد عقودها مع ليبيا ضمن استراتيجية ملء الفراغ ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أسباب لتوقف محرك سيارتك فجأة