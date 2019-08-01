ماكرون ومحمد بن زايد يبحثان ملفات الشرق الأوسط

الشيخ محمد بن زايد في لقاء مع الرئيس الفرنسي ماكرون (أرشيفية: الإنترنت)

بحث الرئيس الفرنسي، الأربعاء، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ملفات الشرق الأوسط، وخصوصًا التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلن قصر الإليزيه اليوم الخميس.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون والمسؤول الإماراتي «تحادثا حول المسائل الإقليمية، وبينها إيران». ويضاعف الرئيس الفرنسي مشاوراته سعياً إلى خفض التوتر بين طهران وواشنطن بعدما تصاعد في الأشهر الأخيرة. وتباحث الثلاثاء الماضي، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، والجمعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتبدي دولة الإمارات القلق إزاء ارتفاع منسوب التوتر في الخليج وفي مضيق هرمز الذي يعدّ المعبر الإستراتيجي لتجارة النفط العالمية، منذ تعرّضت أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط، في 12 مايو، لـ«أعمال تخريبية» قبالة الشواطىء الإماراتية. واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلف هذه الهجمات، الأمر الذي تنفيه الأخيرة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ ماكرون وبن زايد «يقيمان حواراً على أساس من الثقة». وكان الرئيس الفرنسي زار الإمارات عام 2017؛ لافتتاح متحف «اللوفر أبوظبي» قبل استقبال بن زايد في باريس في نوفمبر 2018. وينتشر نحو 650 عسكرياً فرنسياً في الإمارات.