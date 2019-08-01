جنرال سوداني يتهم قوة شبه عسكرية بقتل متظاهرين في مدينة الأبيض

محتجون سودانيون يحملون صورا لمتظاهرين قتلوا خلال مسيرة طلابية في مدينة الأُبيض، 31 يوليو 2019 (فرانس برس)

وجه جنرال كبير في الجيش السوداني، اتهامًا لعناصر في قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقتل ستة متظاهرين من بينهم أربعة طلاب أثناء مسيرة طلابية في مدينة الأُبيّض وســط البلاد قبل عدة أيام، بحسب ما أفادت محطة فضائية عربية مساء أمس الأربعاء.

وقتل الاثنين الماضي، ستة أشخاص بينهم أربعة طلاب مدارس ثانوية وأصيب أكثر من 60 بالرصاص أثناء تظاهرة رفضًا لتزايد شح الخبز والوقود في الأُبيّض كبرى مدن ولاية شمال كردفان (على بعد 350 كلم جنوب غرب الخرطوم)، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكّد الفريق جمال عمر رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي في مؤتمر صحفي في الأُبيّض مساء أمس الأربعاء، بثتّه قناة الغد الإماراتية ومقرها القاهرة أنّ «مسيرة للطلاب أثناء سيرها في سوق المدينة تم اعتراضها بالعصي والهراوات من قبل قوة تأمين البنك السوداني الفرنسي التابعة لقوات الدعم السريع وحجمها سبعة أفراد بالإضافة لعربة مسلحة».

وتابع الجنرال الذي ظهر بزيه العسكريّ «هذا التصرف أدى إلى رد فعل بقيام بعض الطلاب لرشق القوات بالحجارة ما دفع بعض أفراد هذه القوة بتصرف فردي بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين»، وأوضح أنه «تم التعرف على مرتكبي هذه الحادثة التي أدت لاستشهاد خمسة، إضافة إلى شهيد آخر توفى اليوم متأثرًا بجراحه».

محاكمة المتهمين

فيما نقلت وكالة الأنباء السودانية عن عمر قوله إنّه تم التحفظ على جميع أفراد الحراسة وهم سبعة أفراد وحسب توجيه قيادة الدعم السريع تم فصلهم من القوة وتسليمهم للنيابة العامة بولاية شمال كردفان لإكمال الإجراءات والمحاكمة. ودعا تجمع المهنيين الذي أطلق الاحتجاجات، أنصاره لتظاهرات حاشدة في أرجاء البلاد الخميس تحت شعار «القصاص العادل» لضحايا الأُبيض.

وأثار مقتل الطلاب في الأُبيض تنديدًا دوليًا، مع مطالبة اليونيسف بفتح تحقيق في المسألة. وفي الخرطوم، خرج مئات الطلاب في مسيرات الثلاثاء الماضي؛ تنديدًا بمقتل زملائهم.