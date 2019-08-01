مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين على حدود غزة

قُتل فلسطيني بعدما عبر حدود قطاع غزة إلى إسرائيل ليلًا وأطلق النار على العسكريين، في حادث أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس.

وخلال هذا الحادث أطلقت دبابة إسرائيلية النيران على مركز عسكري لحماس في غزة كما أضاف الجيش في بيانه. وقال الجيش إن ضابطًا وجنديين أصيبوا بجروح طفيفة عندما أطلق الفلسطيني النار في المنطقة بجنوب قطاع غزة.

وأكد الناطق باسمه أن «الفلسطيني مطلق النار هو عضو في حركة حماس، لكنه تصرف بشكل فردي، وليس باسم حركة حماس، وكان بحوزته بندقية كلاشنيكوف، وقنبلة يدوية واحدة على الأقل». وأضاف «ألقى الفلسطيني قنبلة يدوية واحدة على جنودنا» مشيرًا إلى أن «الحادث انتهى والجيش فتح تحقيقًا بما جرى». فيما أكد مصدر أمني في غزة أن «المسلح عنصر في حركة حماس».

ويسود توتر على طول حدود قطاع غزة منذ بدء التظاهرات والمواجهات في مارس 2018. وقتل 297 فلسطينيًا على الأقل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منذاك قرب السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، معظمهم في احتجاجات والآخرون في ضربات جوية أو قصف دبابات.