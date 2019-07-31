«تحيا تونس» يرشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية المبكرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 06:28 مساء

قال ناطق باسم حزب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الأربعاء إن الأخير سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر 2019.

وقال الناطق علي بكار إن «الشاهد هو مرشح حزب تحيا تونس». وأضاف أن الشاهد سيتحدث «بهذا الشأن بعد نهاية فترة الحداد» لسبعة أيام إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الحالي، بحسب «فرانس برس».

وحزب «تحيا تونس» الذي تأسس في بداية السنة، تشكل من حول رئيس الحكومة واصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد حزب النهضة الاسلامي. وتراجعت شعبية الشاهد (43 عاما) في الأشهر الأخيرة بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي البطالة والتضخم.

والشاهد مهندس زراعي دخل الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير. وتم اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة حين كان عضوا في حزب «نداء تونس» حزب الرئيس الحاكم.

لكن إثر خلافات داخلية ، خصوصا مع حافظ قايد السبسي نجل الرئيس، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب «تحيا تونس» الذي يضم خصوصا أعضاء سابقين في حزب «نداء تونس». والشاهد هو رئيس الحكومة الأطول بقاء في المنصب منذ ثورة 2011.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صورة نادرة تظهر أسد بحر بين فكّي حوت أحدب
منوعات
الأميرة هيا زوجة حاكم دبي تتقدم بطلب لحمايتها من الزواج القسري في بريطانيا
دولى
«مواصلات الوفاق» تنفي استخدام مطار معيتيقة عسكريا
ليبيا
سفير إيطاليا: حفتر لن يلقي السلاح.. وأفق الاتفاق لا يزال بعيدا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تفتح تحقيقا في حذف لقب نجلي حفتر
ليبيا
المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة الدورية إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
102 وليبيان اثنان يحصلون على الإقامة في أميركا خلال قرعة 2019
ليبيا
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«حجم الخصر» مؤشر على الموت المبكر لدى النساء