«تحيا تونس» يرشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية المبكرة

قال ناطق باسم حزب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الأربعاء إن الأخير سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر 2019.

وقال الناطق علي بكار إن «الشاهد هو مرشح حزب تحيا تونس». وأضاف أن الشاهد سيتحدث «بهذا الشأن بعد نهاية فترة الحداد» لسبعة أيام إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الحالي، بحسب «فرانس برس».

وحزب «تحيا تونس» الذي تأسس في بداية السنة، تشكل من حول رئيس الحكومة واصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد حزب النهضة الاسلامي. وتراجعت شعبية الشاهد (43 عاما) في الأشهر الأخيرة بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي البطالة والتضخم.

والشاهد مهندس زراعي دخل الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير. وتم اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة حين كان عضوا في حزب «نداء تونس» حزب الرئيس الحاكم.

لكن إثر خلافات داخلية ، خصوصا مع حافظ قايد السبسي نجل الرئيس، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب «تحيا تونس» الذي يضم خصوصا أعضاء سابقين في حزب «نداء تونس». والشاهد هو رئيس الحكومة الأطول بقاء في المنصب منذ ثورة 2011.