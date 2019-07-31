حزب «تحيا تونس» يرشح زعيمه «رئيس الوزراء» للانتخابات الرئاسية

يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس (أرشيفية رويترز)

أعلن حزب «تحيا تونس الليبرالي»، الأربعاء، ترشيح زعميه يوسف الشاهد رئيس الوزراء الحالي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل، عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

ويتوقع أيضًا أن يعلن رئيس الوزراء السابق، مهدي جمعة، ترشحه إضافة للمنصف المروزقي، رئيس تونس السابق وآخرين. ولم يعلن حزب النهضة الإسلامي حتى الآن عن مرشحه، بحسب «رويترز».

وتوفي الأسبوع الماضي السبسي، وهو أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي وحر في تونس بعد انتفاضة 2011، ووضعت البلاد جدولًا زمنيًا لاختيار خلفه في انتخابات بعد أن أدى محمد الناصر رئيس البرلمان القسم رئيسًا مؤقتا للبلاد حتى موعد إجراء انتخابات.

ويقول محللون إن الشاهد واحد من أبرز المنافسين على المنصب في سباق ينتظر أن يشهد تنافسًا محتدما.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بعد وفاة السبسي عن تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل بدلًا من 17 نوفمبر، حيث يبدأ تقديم الترشحات للاستحقاق الانتخابي في الثاني من أغسطس.