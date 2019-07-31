إسرائيل توافق على بناء 700 مسكن لفلسطينيين بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 09:34 صباحا

وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، في خطوة نادرة، على بناء 700 منزل لفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية المحتلة يخضع لسيطرتها الكاملة، إضافة إلى 6 آلاف وحدة سكنية استيطانية، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي الأربعاء.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على ذلك الثلاثاء قبيل زيارة متوقعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه، وفق «فرانس برس».

ولم يتضح بعد ما إذا كانت جميع المنازل سيتم إنشاؤها أم أن بعضها مشيد فعلًا ويمنح موافقة بمفعول رجعي.

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