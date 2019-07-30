«يونيسف» تدعو السلطات السودانية للتحقيق في مقتل 4 طلاب ثانوي

متظاهرون في الخرطوم بتاريخ 29 يوليو 2019/ (فرانس برس)

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» السلطات السودانية إلى التحقيق في حادث مقتل خمسة مدنيين، مشيرة إلى أن أعمار المتظاهرين تتراوح بين 15 و 17 عامًا، في وقت ندد فيه رئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الفتاح البرهان بالواقعة.

وأكد مفاوضان في حركة الاحتجاج السودانية «قوى الحرية والتغيير» عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري الثلاثاء بسبب وجود فريق المفاوضات للحركة في مدينة الأُبيض حيث قتل خمسة متظاهرين بالرصاص الإثنين، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس المجلس العسكريّ السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «ما حدث في الأُبيض أمر مؤسف وحزين، وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة»، وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

دعوة للتحقيق

من جهتها، قالت «يونيسيف» في بيان نقلته «فرانس برس» إنه «لا يجب أن يدفن أي طفل بزيه المدرسي»، مضيفة أن الأطفال الذين قتلوا تراوحت أعمارهم بين 15 و17 عامًا.

وأعلنت السلطات حظرًا للتجول الليلي في أربع بلدات في ولاية شمال كردفان بعد ما حصل في الأبيض، في وقت دعا فيه تجمع المهنيين السودانيين إلى التظاهر في أرجاء البلاد تنديدًا بـ"المذبحة". كما علقت الدراسة في المرحلتين الأساسية والثانوية في الولاية.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق الاحتجاجات على «فيسبوك»، «إطلاق الذخيرة الحية على موكب طالبات وطلاب المدارس» في الأُبيض. وقال إن أكثر من 60 شخصًا أصيبوا بجروح في إطلاق النار.

ودعا «التجمع» أنصاره «للخروج للشوارع في مواكب هادرة تنديداً بمجزرة الأبيض ومطالبةً بتقديم الجناة للعدالة ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية».

وقال إسماعيل التاج القيادي في «قوى الحرية والتغيير»، أثناء تجمع في الخرطوم، «هم أطفال. طلاب في مدارس ثانوية وهو ما يضيف إلى بشاعة الحادث الجبان»، فيما تظاهر المئات في الخرطوم وأم درمان الإثنين.

وأكدت لجنة الأطباء المركزية أن أكثر 250 شخصًا قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات منذ انطلاقتها في ديسمبر ضد الرئيس عمر البشير.

وقال شهود من الأبيض، إن تظاهرة الطلاب جاءت على خلفية نقص في الخبز والوقود في المدينة. وانطلقت حركة الاحتجاج في السودان أساسًا بسبب الرفع المفاجئ لأسعار الخبز والتي أدت إلى إنهاء حكم عمر البشير بعد ثلاثة عقود.