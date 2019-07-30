تأجيل المفاوضات بين «قوى الحرية والتغيير» و«المجلس العسكري» في السودان

أكد مفاوضان في حركة الاحتجاج السودانية «قوى الحرية والتغيير» عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري، الثلاثاء، بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في مدينة الأبيض حيث قتل خمسة متظاهرين من بينهم أربعة طلاب مدارس بالرصاص الإثنين.

وقال القيادي والمفاوض في حركة الاحتجاج، طه عثمان، لوكالة «فرانس برس»: «لن تعقد جلسة مفاوضات الثلاثاء مع المجلس العسكري لأن الفريق التفاوضي موجود في الأبيض حاليا»، الأمر الذي أكده المفاوض في الحركة ساطع الحاج الذي قال إن الوفد «سيعود للخرطوم مساء الثلاثاء» ليتم تحديد موعد جديد للتفاوض بين الطرفين.