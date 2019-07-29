الجيش السوري يستعيد قريتين شمال غربي البلاد من مقاتلي المعارضة

جندي سوري يشير بعلامة النصر بجوار علم سوريا في منطقة في شرق حلب بعد تحريرها، 28 نوفمبر2016، (رويترز)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، أن قوات الحكومة السورية استعادت السيطرة على قريتين، شمال غربي البلاد، من مقاتلي المعارضة المسلحة، الذين انسحبوا في أعقاب قصف جوي ومدفعي كثيف.

وأكد قائد لمقاتلي المعارضة بالمنطقة انسحاب المسلحين من الجبين بعد قصف عنيف. وتقول الحكومة السورية إن عملياتها ردا على انتهاكات المتشددين لاتفاقات وقف إطلاق النار، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وكان مقاتلو المعارضة قد سيطروا على قريتي الجبين وتل ملح بشمال محافظة حماة في مطلع يونيو، خلال هجوم مضاد على القوات الحكومية التي تشن هجوما في المنطقة منذ أواخر أبريل نيسان بدعم من روسيا.

وقالت صحيفة «الوطن» الموالية لدمشق إن الجيش السوري تقدم في المنطقة مع استهداف طائرات حربية سورية وروسية مواقع المسلحين وبعد إطلاق نيران تمهيدية لعدة أيام.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي، إنه تأكد من مقتل ما يربو على 400 مدني خلال تصاعد العنف شمال غربي سوريا على مدى الشهور الثلاثة الماضية ونزوح أكثر من 440 ألف مواطن.

وأضاف أن القصف والضربات الجوية اشتمل على استخدام «أسلحة غير دقيقة التوجيه كالبراميل المتفجرة». وخلال الصراع المستمر منذ ثماني سنوات، جرى توثيق استخدام الجيش السوري على نطاق واسع لمثل هذه الأسلحة التي ترميها طائرات هليكوبتر.

والمنطقة المستهدفة جزء من آخر موطئ قدم كبير لمعارضي الرئيس السوري بشار الأسد الذي تعهد باستعادة «كل شبر» من أراضي سوريا. لكن القوات الحكومية أخفقت في تحقيق مكاسب كبيرة خلال هجومها الأخير.

وتهيمن على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة. ويصنفها مجلس الأمن الدولي الجماعة بأنها «إرهابية». ولبعض الجماعات المدعومة من تركيا وجود في المنطقة أيضا.