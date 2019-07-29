الاستخبارات العراقية: البغدادي في سورية ولا يزال نافذا رغم شلل أطرافه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 03:58 مساء

أعلن رئيس خلية «الصقور» الاستخباراتية العراقية، أبوعلي البصري أن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي موجود في سورية ولا يزال يحظى بنفوذ ملموس داخل التنظيم، رغم مشاكله الصحية.

وأشار المسؤول الاستخباراتي، في مقابلة لجريدة «الصباح» العراقية الرسمية أمس الأحد، إلى أن البغدادي، بعد تصفية قادة تنظيمه والانتكاسة العسكرية لـ«داعش» في سورية والعراق، واجه «خطرًا داهمًا» من قبل معاونيه العرب والأجانب، لكنه أعطى أولوية كبرى إلى التصدي للاختراقات الاستخباراتية وحفظ تنظيمه من الانقسامات، وفق «روسيا اليوم».

وتابع: «البغدادي ما زال يتمتع بنفوذ قوي وطاعة بين أتباعه من جنسيات أجنبية وعربية وعراقية، وقد أجرى تغييرات لتعويض الإرهابيين الذين قتلوا على يد (الصقور) خلال العمليات المشتركة في سورية وعمليات تحرير نينوى والرمادي وصلاح الدين وباقي المناطق المحتلة».

وأكد البصري أن البغدادي يعاني من عجز وشلل في أطرافه إثر إصابته في العمود الفقري بشظايا صاروخ، خلال عملية نفذتها خلية «الصقور» بالتنسيق مع سلاح الجو العراقي لاستهداف اجتماع قادة التنظيم في منطقة هجين بريف دير الزور في سورية قبل تحريرها عام 2018.

وعلى الرغم من تكبد «داعش» هزيمة عسكرية في سورية والعراق، لا يزال مكان تواجد البغدادي موضع ترجيحات وافتراضات كثيرة، وهو اختفى عن الأنظار إثر دحر تنظيمه عسكريًا في العراق أواخر عام 2017، حين تحولت فلول «داعش» إلى استراتيجية حرب العصابات ضد القوات العراقية. وأواخر أبريل الماضي، نشر تنظيم «داعش» عبر أساليب دعايته شريط فيديو جديدًا ظهر فيه البغدادي جالسًا لأول مرة منذ عام 2014.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إيطاليا تسعى لمكافحة إدمان الأجهزة الإلكترونية