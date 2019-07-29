مقتل 5 متظاهرين خلال مسيرة وسط السودان

دقلو (يمين) وأحمد الربيع يوقعان بالأحرف الأولى وثيقة الاتفاق السياسي، 17 يوليو 2019 (ا ف ب)

قتل اليوم الإثنين، خمسة متظاهرين بينهم أربعة طلاب، في هجوم بالرصاص على مظاهرة في مدينة الأبيض، وسط السودان، وأصيب عدد آخر بجروح، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المقربة لحركة الاحتجاج.

وأعلنت اللجنة في بيان نقلته «فرانس برس»، «ارتقى قبل قليل خمسة شهداء إثر إصابتهم إصابات مباشرة برصاص قناصة بمدينة الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد) بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي»، مشيرة إلى «وجود عدد كبير من الإصابات بعضها حرجة».

ولم تذكر اللجنة سبب خروج التظاهرة لكنها تأتي عشية استئناف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح 17 يوليو بالأحرف الأولى «إعلانا سياسيا» لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، مما يمثل أحد المطالب الرئيسة للمحتجين.