نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يلتقي السيسي في القاهرة

الرئيس المصري يلقي كلمة لدى اختتام اعمال قمة نيامي للاتحاد الأفريقي، يوليو 2019 (ا ف ب)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الاثنين نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي»، وناقش معه الأوضاع في السودان، بحسب ما قال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال راضي في تصريحات صحفية إن حميدتي «استعرض (مع الرئيس المصري) تطورات الموقف الحالي في السودان».

وشدّد السيسي على «الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم أستقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق»، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأوضح راضي أن «اللقاء تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية وفِي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين».

ويأتي هذا اللقاء قبل استئناف المفاوضات بين الأطراف السودانية الثلاثاء حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

وفي مايو التقى رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان الرئيس المصري في القاهرة، في أوّل زيارة له خارج بلاده منذ تولّيه منصبه.