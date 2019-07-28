حرائق في محيط كنيسة التجلي بالجليل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 03:35 مساء
طائرة هليكوبتر تحاول السيطرة على حريق في جبل طابور في منطقة الجليل (ا ف ب)

أعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي، الأحد، اندلاع حرائق صغيرة في شمال الأراضي المحتلة، هددت كنيسة التجلي المقدسة لدى المسيحيين، دون أن تلحق بها أضرارًا.

تقع الكنيسة التابعة للكاثوليك على جبل الطور أو طابور على ارتفاع 588 مترًا فوق سطح البحر، بالإضافة إلى كنيسة ثانية للروم الأرثوذكس على قمة الجبل. ونجح رجال الإطفاء في وقت متأخر الجمعة في السيطرة على حريق اندلع الخميس في جبل طابور.

وقال الناطق باسم خدمة الإطفاء دودي بيرتس، لـ«فرانس برس»: «اندلعت الحرائق الصغيرة من جديد في عدة مواقع وفرقنا في الموقع تتعامل معها». وأكد الناطق أن «الكنيسة لم تصب بأضرار».

وأشار بيرتس إلى أن الحريق قضى على قرابة 500 فدان من الأشجار. وقد أعلنت الشرطة في بيان سابق إن الحريق ليس مفتعلاً.

وشهدت إسرائيل الأسبوع الماضي درجات حرارة مرتفعة قياسية مصحوبة بالجفاف والرياح القوية، وتم الإبلاغ عن عدة حرائق في الغابات في جميع أنحاء البلاد. ويزور مئات آلاف الحجاج المكان كل عام، بحسب الكنائس.

ومن جهتها، قالت مؤسسة حراسة الأراضي المقدسة المسؤولة عن كنيسة التجلي، في بيان أوردته إن «الحريق الضخم وانتشار النيران بالقرب من الكنيسة على جبل الطور وإجلاء الرهبان من الجبل هو نتيجة مباشرة لإهمال الدولة وللبنية التحتية».

وأضافت: «لا يوجد مياه أو إمدادات للمياه منتظمة»، مشيرة إلى أن «الكنائس المسيحية حذرت مرارًا السلطات طيلة سنوات وطالبنا بامدادات المياه إلى أعلى الجبل كما ينص القانون وتوجهنا الى الوزارات المطلوبة ولم يفعلوا شيئًا».

وردًا على ذلك، قال ناطق باسم سلطة المياه الإسرائيلية إن تكاليف أعمال البنية التحتية اللازمة يجب أن تكون على نفقة الكنيسة وليس الدولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مبادرات حل الأزمة في ليبيا
كاريكاتير
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات وجود الحصى في الكلى