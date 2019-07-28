حرائق في محيط كنيسة التجلي بالجليل

طائرة هليكوبتر تحاول السيطرة على حريق في جبل طابور في منطقة الجليل (ا ف ب)

أعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي، الأحد، اندلاع حرائق صغيرة في شمال الأراضي المحتلة، هددت كنيسة التجلي المقدسة لدى المسيحيين، دون أن تلحق بها أضرارًا.

تقع الكنيسة التابعة للكاثوليك على جبل الطور أو طابور على ارتفاع 588 مترًا فوق سطح البحر، بالإضافة إلى كنيسة ثانية للروم الأرثوذكس على قمة الجبل. ونجح رجال الإطفاء في وقت متأخر الجمعة في السيطرة على حريق اندلع الخميس في جبل طابور.

وقال الناطق باسم خدمة الإطفاء دودي بيرتس، لـ«فرانس برس»: «اندلعت الحرائق الصغيرة من جديد في عدة مواقع وفرقنا في الموقع تتعامل معها». وأكد الناطق أن «الكنيسة لم تصب بأضرار».

وأشار بيرتس إلى أن الحريق قضى على قرابة 500 فدان من الأشجار. وقد أعلنت الشرطة في بيان سابق إن الحريق ليس مفتعلاً.

وشهدت إسرائيل الأسبوع الماضي درجات حرارة مرتفعة قياسية مصحوبة بالجفاف والرياح القوية، وتم الإبلاغ عن عدة حرائق في الغابات في جميع أنحاء البلاد. ويزور مئات آلاف الحجاج المكان كل عام، بحسب الكنائس.

ومن جهتها، قالت مؤسسة حراسة الأراضي المقدسة المسؤولة عن كنيسة التجلي، في بيان أوردته إن «الحريق الضخم وانتشار النيران بالقرب من الكنيسة على جبل الطور وإجلاء الرهبان من الجبل هو نتيجة مباشرة لإهمال الدولة وللبنية التحتية».

وأضافت: «لا يوجد مياه أو إمدادات للمياه منتظمة»، مشيرة إلى أن «الكنائس المسيحية حذرت مرارًا السلطات طيلة سنوات وطالبنا بامدادات المياه إلى أعلى الجبل كما ينص القانون وتوجهنا الى الوزارات المطلوبة ولم يفعلوا شيئًا».

وردًا على ذلك، قال ناطق باسم سلطة المياه الإسرائيلية إن تكاليف أعمال البنية التحتية اللازمة يجب أن تكون على نفقة الكنيسة وليس الدولة.