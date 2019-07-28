أردنيون رافضون خطة كوشنر: بلدنا سيدفع الثمن الأكبر بـ«صفقة القرن»

عمّان (ا ف ب)

جددت الجولة الجديدة لنائب الرئيس الأميركي غاريد كوشنر بالشرق الأوسط، مخاوف الأردنيين من أن تدفع المملكة الثمن الأكبر وتصبح وطنا بديلا للفلسطينيين في تسوية «صفقة القرن» التي يطرحها كوشنر، ولم تظهر تفاصيلها رسميا بعد.

ويعود كوشنر إلى الشرق الأوسط أواخر الشهر الجاري في إطار جولة جديدة تهدف إلى الدفع قدما بخطته التي لم يكشف بعد عن تفاصيلها، ويستبعد أن تدخل حيز التنفيذ في المدى المنظور في ظل الرفض الواسع لها، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

خالد الخريشا موظف أردني متقاعد (65 عاما) من محافظة المفرق (نحو 70 كلم شمال شرق عمان)، قال إن «صفقة القرن هي تصفية للقضية الفلسطينية ومسح للهوية الأردنية في الوقت نفسه. من دون شك الأردن سيكون الخاسر الأكبر بعد الفلسطينيين».

وأضاف الرجل الستيني المتحدر من عشيرة الخريشا، والذي ارتدى الزي العربي التقليدي أثناء مشاركته بإحدى التظاهرات أمام السفارة الأميركية في عمان ضد الخطة الأميركية للسلام: «نرفض الصفقة جملة وتفصيلا»، معتبرا أنها «خطر على الأردن».

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وتقول الوكالة الفرنسية إن الرفض بين أوساط الشعب الأردني يستند إلى «مجرد تسريبات عن الخطة» تؤكد أنها لن تأتي على ذكر حل الدولتين، وإلى سياسة الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل خارجا عن إجماع الرؤساء الأميركيين السابقين.

وقالت وداد العاروري (81 عاما) التي تعود أصول عائلتها إلى رام الله وجنين في الأراضي الفلسطينية، لـ«فرانس برس» خلال التظاهرة: «نأمل في أن يعلن الأردن الذي هو بلدنا أرضا وشعبا وقيادة رفضه وبشكل حازم لهذه الصفقة التي تعني بيع فلسطين».

كابوس

وشهد الأردن موجتين من اللجوء الفلسطيني: الأولى عقب «النكبة» عام 1948 إثر إعلان قيام دولة الكيان الإسرائيلي، والثانية بعد «النكسة» إثر حرب يونيو عام 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية التي كانت تحت السيطرة الأردنية.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن أكثر من 2.2 مليون لاجئ.

وأكثر من نصف عدد سكان الأردن البالغ 9.5 مليون نسمة من أصول فلسطينية ويحمل ثلثاهم الجنسية الأردنية. ويخشى الأردنيون في حال إسقاط حق العودة للاجئين، أن تصبح المملكة تحت ضغط الطلب منها تجنيس الثلث الأخير.

ودعت واشنطن نهاية مايو الماضي إلى مؤتمر في البحرين عقد في 25 و26 يونيو عرضت فيه الشق الاقتصادي من خطة السلام الهادف، بحسب قولها، إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، وذلك خلال عشرة أعوام.

وقاطع الفلسطينيون مؤتمر البحرين، وشارك فيه الأردن ممثلا بأمين عام وزارة المالية الأردنية.

ويرى مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن «ثاني أكبر ضحية لصفقة القرن بعد الفلسطينيين هو الأردن بلا منازع». وقال لـ«فرانس برس» إن المملكة قلقة من أن تفتح الصفقة الباب «حول حلول وخيارات في الأردن وعلى حسابه».

ويتطرق مدير مركز الفينيق للدراسات، أحمد عوض، من جهته الى أحد هذه الحلول المتداولة وهو إعطاء الأردن دورا في إدارة الضفة الغربية، معتبرا أن «هذا عبء سياسي كبير لا أعتقد أن الدولة العميقة في الأردن ترغب به».

ويتخوف الرنتاوي من «ربط استدامة الكيان الفلسطيني بشرط ارتباطه بصيغة ما مع الأردن. هذا سيفتح على الأردن أبواب جهنم».

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ويرى الرنتاوي أن الخطة ستضع على الأردن ضغطا لتوطين عدد آخر من الفلسطينيين ومنحهم الجنسية، مضيفا: «لا توجد دولة في المنطقة عليها عبء في موضوع اللاجئين الفلسطينيين مثل الأردن، فهو لديه عدد هائل يشكل نحو 60% من سكانه. هذا كابوس».

ويعتمد الأردن الذي تشكل الصحراء نحو 92% من مساحته إلى حد كبير على المساعدات الخارجية. وتجاوز الدين العام لهذا البلد 40 مليار دولار بما يفوق 96% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع نسب الفقر إلى نحو 16% والبطالة نحو 20% وفقا للأرقام الرسمية.

وصرح مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في يونيو أن كشف الخطة لتسوية النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد يتم في نوفمبر المقبل بعد الانتخابات الإسرائيلية.

منافع اقتصادية

وأشار محلل آخر كيرك سويل من مركز «يوتيكا ريسك سيرفسز» للأبحاث في واشنطن إلى أن «الأردن لا يملك إلا أن يرفض الصفقة»، لأنها «قد تحول الأردن إلى دولة فلسطينية».

وأضاف وفق ما نقلت عنه «فرانس برس»: «قد تكون هناك منافع اقتصادية للأردن، لكن الملك أكد موقفه تجاه الدفاع عن القدس لقاعدته الشعبية العشائرية، لأن الصفقة تهددهم». وأكد العاهل الأردني أكثر من مرة ما بات يعرف بلاءاته الثلاث: لا للوطن البديل، لا لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، ولا للتنازل عن القدس أو الوصاية على المقدسات فيها.