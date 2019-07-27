المرصد: مقتل 15 في قصف للطيران السوري على إدلب

مسعفون من الخوذ البيضاء يبحثون عن ضحايا في ركام مبنى تعرض لغارة، 27 يوليو 2019 (ا ف ب)

قتل 15 مدنيا، بينهم ثمانية أطفال، السبت، في غارات جوية شنها الطيران السوري على محافظة إدلب الواقعة بمعظمها تحت سيطرة فصائل جهادية شمال غربي سورية، التي تتعرض لقصف شبه يومي من النظام وحليفه الروسي منذ ثلاثة أشهر، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي مدينة أريحا وحدها، قُتل 11 مدنيا، بينهم سبعة أطفال، في القصف الذي أصاب مبنيين سكنيين، وفق ما أفاد المرصد. ووجد مسعفون من منظمة «الخوذ البيضاء» طفلا ميتا يغطيه الغبار وتكسو الدماء وجهه، تحت الأنقاض، بحسب «فرانس برس».

كما حمل أحد المسعفين على كتفه شابا وجد ميتا في أحد المباني التي تعرضت للقصف. وتم نقل جثمانه إلى المقعد الخلفي لشاحنة صغيرة. وعلى السطح نصف المنهار لمبنى بالقرب من أبنية مهدمة أخرى، ينهمك مسعفون بالبحث عن ضحايا وسط الأنقاض.

ومنذ نهاية أبريل، تشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظة حلب وحماة واللاذقية، تصعيدا في القصف السوري والروسي بشكل شبه يومي.

وقتل في شمال حماة السبت ثلاثة مسعفين إثر استهداف السيارة التي كانت تقلهم بضربات روسية فيما قتل طفل عندما شن الطيران السوري غارات على أراض زراعية في إدلب، بحسب المرصد.

ووقعت مأساة في مدينة أريحا، تم توثيقها في صورة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين لطفلتين عالقتين بين ركام مبنى استهدفته الغارات، وهما تحاولان إنقاذ شقيقتهما الصغرى من السقوط من طابق مرتفع. وبينما توفيت إحداهن إثر سقوطها، نقلت شقيقتاها إلى المستشفى حيث تصارعان الموت.

وتسيطر على محافظة إدلب (شمال غرب)، التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة، هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، وتنتشر فيها أيضا فصائل إسلامية أخرى أقل نفوذا.

ومنذ ثلاثة أشهر، قتل أكثر من 750 مدنيا بينهم أكثر من 190 طفلا جراء القصف السوري والروسي، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويتجاوز عدد الأطفال الذين قتلوا في إدلب خلال الأشهر الأربعة الماضية الحصيلة الإجمالية لعام 2018، بحسب منظمة «سيف ذي شيلدرن».

كما أدت أعمال العنف إلى نزوح أكثر من 400 ألف شخص منذ أبريل، بحسب الأمم المتحدة. وأكد بيان لمكتب تنسيق المساعدة الإنسانية في المنظمة الدولية، الجمعة، أن «مدنا وقرى بأكملها خلت على ما يبدو من سكانها الذين فروا (...) بحثا عن الأمان والخدمات الأساسية».

وندّدت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه في بيان الجمعة بـ«اللامبالاة الدولية» حيال تزايد عدد القتلى المدنيين جراء الغارات الجوية.

ويأتي التصعيد الأخير رغم كون المنطقة مشمولة باتفاق روسي- تركي تم التوصل إليه في سوتشي في سبتمبر 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، ولم يُستكمل تنفيذه.

وشهدت المنطقة هدوءا نسبيا بعد توقيع الاتفاق، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية اليها لاحقًا.