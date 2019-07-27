بدء مراسم تشييع جنازة السبسي من قصر قرطاج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يوليو 2019, 12:13 مساء
صورة مثبتة من البث الحي لجنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي السبسي، 27 يوليو 2019. (قناة الوطنية التونسية)

بدأت ظهر اليوم جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، الذي توفى عن 92 عاما، من قصر قرطاج بالضاحية الشمالية، حيث تجمع عشرات التوانسة أمام القصر لوداع رئيسهم، بمشاركة عدد من قادة الدول.

ونُقل جثمان السبسي، الذي توفي صباح الجمعة، من المستشفى العسكري في العاصمة تونس إلى قصر قرطاج بالضاحية الشماليّة، في سيّارة عسكريّة لُفَّت بعلم البلاد، في ظلّ حراسة عسكرية وأمنية.

شارك في الجنازة الرؤساء؛ الفرنسي إيمانويل ماكرون، والفلسطيني محمود عباس، والجزائري الموقّت عبد القادر بن صالح، والبرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك إسبانيا فيليبي السادس، وفق «فرانس برس».

وتزامنا مع نقل الجثمان، تجمع مئات التونسيين مرددين النشيد الوطني، وأدى عدد من عناصر قوى الأمن التحيّة العسكريّة لدى مرور الموكب.

 

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