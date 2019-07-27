تونس تودع أول رئيس منتخب.. جنازة وطنية ومشاركة دولية

تونسيون أمام قصر قرطاج لحظة وصول جثمان السبسي، 27 يوليو (وسائل إعلام تونسية)

تودع تونس اليوم السبت أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، الباجي قائد السبسبي، بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011، من خلال جنازة وطنية يشارك بها عدد من قادة الدول، وأمين عام جامعة الدول العربية.

وحدّدت رئاسة الجمهورية موعد انطلاق الموكب قرابة الحادية عشرة صباحاً (العاشرة بتوقيت غرينتش) بمشاركة الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والفلسطيني محمود عباس، والجزائري الموقّت عبد القادر بن صالح، والبرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك إسبانيا فيليبي السادس، وفق «فرانس برس».

ونُقل جثمان السبسي الذي توفي عن 92 عاما صباح الجمعة، من المستشفى العسكري في العاصمة تونس إلى قصر قرطاج بالضاحية الشماليّة، في سيّارة عسكريّة لُفَّت بعلم البلاد، في ظلّ حراسة عسكرية وأمنية.

وتزامنا مع نقل الجثمان، تجمع مئات التونسيّين مردّدين النشيد الوطني، في حين بكى البعض، وأدّى عدد من عناصر قوى الأمن التحيّة العسكريّة لدى مرور الموكب.

وينطلق موكب الجنازة من قصر قرطاج في اتّجاه مقبرة الجلاز التي دفن فيها العديد من الشخصيات السياسية، على بُعد نحو 25 كيلومتراً، حيث يوارى الثرى إلى جانب أفراد من عائلته.

وانتشرت صباح السبت قوات الأمن على طول المسار الذي سيسلكه موكب الجناز والذي سيمر من وسط العاصمة.

ويُتوقّع أن يشارك عدد كبير من التونسيين في وداع رئيسهم الذي تزامنت وفاته مع الاحتفال بالذكرى 62 لإعلان الجمهورية العام 1957.

وأكّدت وزارة الداخليّة الجمعة أنّها ستّتخذ «احتياطات استثنائيّة بتسخير كافّة الإمكانيّة البشريّة والمادّية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة التجمعات التلقائية للمواطنين».

وكتب حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل على فيسبوك «الرئيس الباجي قايد السبسي رحمه الله مُلكٌ للشعب، وكلّ تونسيّ من حقّه الحضور في جنازته».

حداد

وأعلنت الجزائر وموريتانيا وليبيا ومصر والأردن ولبنان الحداد ثلاثة أيّام. وسارع بعض التونسيّين إلى تكريم السبسي الجمعة، بوَضع الورود أمام قصر قرطاج.

وواصلت الصحف اليومية في تونس إصدارها بالأبيض والأسود معنونة «تونس تودع رئيسها» و«الشعب يودع رئيسه»، و«ارقد بسلام». كما بث التلفزيون الحكومي آيات من القرآن وبرامج اخبارية فقط.

وتوازيا، أعلنت الحكومة التونسيّة الحداد سبعة أيّام ونكّست الأعلام وألغيت النشاطات الفنّية في البلاد.

وتوالت برقيّات التعزية وإحداها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشاد بالدور المحوري للرئيس الراحل في «السّير نحو الديموقراطية».

وبعد ساعات من وفاة السبسي، أدى محمّد الناصر (85 عاماً) رئيس مجلس نوّاب الشعب، اليمين، ليتولى الرئاسة موقّتا، وفق ما ينص الدستور.

وتوفّي السبسي قبل أشهر من انتهاء ولايته أواخر العام الجاري. ويتوجّب على الرئيس الموقّت، استنادا إلى الدستور، تنظيم انتخابات خلال مهلة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

وقرّرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إثر وفاة السبسي تقديم موعد الانتخابات الرئاسيّة إلى 15 سبتمبر مبدئيا، فيما بقيت الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرّر في 6 أكتوبر.

وأثنى كثير من التونسيّين على الانتقال السريع والسلس للحكم الخميس، في بلد يُعتبر الناجي الوحيد من تداعيات الربيع العربي ويُواصل مسيرته نحو الديمقراطية على الرّغم من التحدّيات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتهديدات الجماعات الجهاديّة المسلّحة.

وصول موكب جثمان رئيس الجمهورية قصر قرطاج، 27 يوليو2019 (صورة من التلفزيون التونسي)