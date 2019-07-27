مقتل فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

فلسطيني جريح ينقله زميل له بعد إصابته في صدامات شرق غزة، 15 مايو 2019، (ا ف ب)

قُتل فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته «فرانس برس»، إن أحمد القرا (23 عاما) توفي «متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن شرق خان يونس خلال الجمعة 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار».

وقتل 296 فلسطينيا على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة في نهاية مارس 2018، معظمهم في احتجاجات والآخرون في ضربات جوية أو قصف دبابات. كما قتل سبعة اسرائيليين في الفترة نفسها.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية «حماس» منذ أكثر من عشرة أعوام.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة ثلاث حروب منذ عام 2008.