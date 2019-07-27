البحرين: إعدام مدانين اثنين بـ«الإرهاب» رميا بالرصاص

نُفذ حكم الاعدام بحق بحرينيين اثنين مدانين بتهمة «الارهاب»، رميا بالرصاص، فجر السبت كما أعلن المحامي العام في المملكة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يذكر المحامي العام اسمي البحرينيين، فيما كانت منظمات أهلية قالت إنهما علي العرب (25 عاما)، وأحمد الملالي (24 عاما).

ووجهت إلى المدانين تهما بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل وحيازة المتفجرات والأسلحة النارية»، حسب بيان المحامي العام.

ونسب البيان إليهما «جريمة تمكين عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو في يناير 2017، ما أسفر عن هروب عشرة مساجين، ومقتل أحد أفراد الشرطة»، وأيضا تهمة «قتل أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28 يناير 2017، أمام مزرعته الخاصة».