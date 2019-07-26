«حزب الله» ينفي اتهامات إسرائيليلة بشأن استخدامه ميناء بيروت لنقل أسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يوليو 2019, 10:15 مساء
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، (أرشيفية: رويترز)

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الجمعة، استخدام ميناء بيروت البحري لنقل أسلحة إلى لبنان، ردا على اتهامات وجهها له مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال نصر الله، في خطاب تلفزيوني، نقلته «رويترز»، «أنفي نفيا قاطعا ادعاء المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن أن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل سلاح أو مكونات سلاح إلى لبنان».

وأضاف أن الادعاءات الإسرائيلية تهدف إلى جلب قوات متعددة الجنسيات لفرض قيود على الحدود البحرية والجوية والبرية اللبنانية.

وطالب مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، مجلس الأمن بـ«التحرك فورا من أجل إيقاف طهران ودمشق، ومحاسبتهما على خرق مواثيق الأمم المتحدة».

وقال: «لاحظنا وجود نشاط لإيران منذ العام الماضي من أجل تهريب الأسلحة التي ستساعد (حزب الله) في تطوير أنظمة الصواريخ». 

وأضاف دانون: «لقد نقلت إيران المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى (حزب الله) عبر ميناء بيروت، مما ساعد على تعزيز تسليح (حزب الله) ضد إسرائيل، لقد أصبح ميناء بيروت البحري منفذا لـ(حزب الله)».

من جانبها، قالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، إن «هذا الاتهام يمثل تهديدات مباشرة على السلام والبنية التحتية المدنية. ويشارك حزب الله في الحكومة الائتلافية في لبنان».

ونشأ حزب الله في أوائل الثمانينات من القرن الماضي بدعم من إيران لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان الذي انتهى عام 2000. وترى إسرائيل أن حزب الله الذي خاضت ضده حربا لمدة شهر عام 2006 يمثل أكبر تهديد على حدودها.

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