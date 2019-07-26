السعودية تحظر حجاج الكونغــو خوفا من الإيبولا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يوليو 2019, 07:27 مساء
مسلمون يطوفون حول الكعبة في مكة بالسعودية، (أرشيفية: رويترز)

حظرت المملكة العربية السعودية دخول المسافرين القادمين من الكونغـو الديمقراطية إلى أراضيها بسبب مخاوف من انتشار مرض الإيبولا في موسم الحج الشهر المقبل.

وأصدرت الخارجية السعودية قرار الحظر في مذكرة الأربعاء استنادًا إلى قرار أصدرته منظمة الصحة العالمية أعلنت فيه أن تفشي الإيبولا أصبح يشكل حالة طوارئ دولية، بحسب «رويترز». لكن المنظمة كانت قد حثت الدول على عدم تقييد السفر أوالتجارة.

وجاء في قرار الوزارة أنها أوقفت منح تأشيرات الدخول للقادمين من الكونغـو الديمقراطية حفاظًا على سلامة الحجاج. وتسبب وباء الإيبولا في وفاة ما يتجاوز 1700 شخص منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو قبل نحو عام.

ويشكل المسلمون نحو ثلاثة بالمئة من سكان هذا البلد الأفريقي  وفقًا لبيانات مجموعة الكونغو البحثية وهي مؤسسة مقرها نيويورك. ويشكل الحجاج القادمين من دول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى نحو عشرة بالمئة من عدد الحجاج الذين يقصدون مكة كل عام والذي يفوق المليونين.

وأوقفت السعودية من قبل منح تأشيرات الحج للمسافرين من غينيا وسيراليون وليبيريا خلال تفشي للإيبولا بين عامي 2014 و2016 راح ضحيته أكثر من 11 ألف فرد .

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