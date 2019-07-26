الأمم المتحدة: نزوح 400 ألف شخص شمال غربي سوريا في 3 أشهر

أطفال في مخيم للنازحين السوريين شمالي إدلب في 27 يونيو 2019 (ا ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 400 ألف مواطن شمال غربي سوريا، في غضون ثلاثة أشهر، على وقع التصعيد العسكري بين الجيش السوري والجماعات المسلحة.

ونقلت «فرانس برس» عن المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الإقليمي التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون قوله إن «أكثر من 400 ألف شخص نزحوا منذ نهاية أبريل» في شمال غرب سوريا.

وتتعرض محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف شبه يومي تنفذه طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية أبريل، لا يستثني المستشفيات والمدارس والأسواق، ويترافق مع معارك تتركز في ريف حماة الشمالي.

لكن في المقابل يؤكد النظام السوري أن إدلب والمناطق المجاورة لها تحتوي على جماعات مسلحة تسعى لإسقاط الدولة السورية ولا تعترف بشرعية النظام.

وتمسك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) بزمام الأمور إداريًا وعسكريًا في إدلب ومحيطها، حيث توجد أيضًا فصائل إسلامية ومقاتلة أقل نفوذا.

وتسبب القصف بمقتل أكثر من 740 مدنيًا في غضون نحو ثلاثة أشهر، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت قالت منظمات إنسانية إن المنطقة تعيش «كابوسًا» مع استمرار التصعيد.

وتسببت غارات لقوات النظام الجمعة بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عشرين آخرين بجروح. وقضى أحد القتلى جراء استهداف سوق جملة للخضار في مدينة سراقب، للمرة الثانية منذ الإثنين وفق المرصد وشهود عيان.

وندّدت الأمم المتحدة الجمعة بما وصفته «اللامبالاة الدولية» إزاء تزايد عدد القتلى المدنيين جراء الغارات الجوية التي استهدفت مؤخراً «المرافق الطبية والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية مثل الأسواق والمخابز».

وقالت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه في بيان «هذه الممتلكات مدنية، ويبدو من المستبعد جداً أن تكون قد ضُربت عرضاً نظراً إلى النمط المستمر لمثل هذه الهجمات».

وشددت على أن «الهجمات المتعمّدة ضد المدنيين هي جريمة حرب، كما أن من أمر بتنفيذها أو نفّذها مسؤول جنائياً عن أعماله».

ويأتي التصعيد الأخير رغم كون المنطقة مشمولة باتفاق روسي - تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في سبتمبر 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه.

مدن خالية

وفرّ السكان تحديدًا من ريف إدلب الجنوبي، حيث باتت مدن وقرى بأكملها خالية من سكانها جراء كثافة الغارات، ومن ريف حماة الشمالي، حيث تدور معارك «استنزاف» بين قوات النظام والفصائل، تسببت بمقتل المئات من مقاتلي الطرفين وتتزامن مع غارات كثيفة.

وقالت الأمم المتحدة إن «مدناً وقرى بأكملها خلت على ما يبدو من سكانها الذين فروا (...) بحثاً عن الأمان والخدمات الأساسية».

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دمارًا هائلاً في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.