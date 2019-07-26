بعد إعلان «الشخصيات الوطنية».. المحتجون في الجزائر يعودون للميدان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يوليو 2019, 05:05 مساء
جزائريون يتظاهرون وسط العاصمة، 19 يوليو 2019 (ا ف ب)

تظاهر مئات الجزائريين وسط العاصمة ظهر الجمعة، للأسبوع الـ23 على التوالي، فيما يبدو أنه تأكيد على رفض الحركة الاحتجاجية «الشخصيات الوطنية» التي أعلنها الرئيس الموقت الخميس لإدارة «الحوار الوطني».

وانتشرت القوات الأمنية منذ الصباح وسط المدينة، حيث اصطفت عشرات العربات التابعة للشرطة من جانبي مختلف محاور وسط العاصمة التي يتوقع أن يعبرها المتظاهرون، ما عرقل بشكل كبير المرور، وفق «فرانس برس».

وهتف متظاهرون "سئمنا العسكر.. دولة مدنية ماشي (ليس) عسكرية»"، في انتقاد لدور المؤسسة العسكرية المركزي في البلاد. ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحوّل رئيس الأركان قايد صالح إلى رجل البلاد القوي المسيطر على المشهد.

وعشية التظاهرة الجديدة، استقبل الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح ست «شخصيات وطنية» مدعوة «لقيادة الحوار الوطني الشامل» الذي اقترحه في بداية يوليو على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بغية تحديد أطر «انتخابات رئاسية حرّة وشفافة في أقرب الآجال».

وقالت هذه الشخصيات إنّها طلبت «إجراءات تهدئة»، وأشارت إلى أنّها حصلت على التزامات من بن صالح، خاصة فيما يتعلق بحرية التظاهر والإفراج عن الأشخاص الذين جرى توقيفهم خلال التظاهرات.

وكانت الانتخابات الرئاسية محددة بتاريخ 4 يوليو لاختيار خليفة لبوتفليقة ولكن جرى إلغاؤها لعدم وجود مرشحين.

ويرفض المتظاهرون أن ينظّم الانتخابات الرئاسية مسؤولون كبار سابقون في عهد بوتفليقة، مثل بن صالح والفريق قايد صالح، ويطالبون برحيلهما. وفي المقابل ترفض السلطة القائمة حالياً هذه المطالب، وقدّمت في مقابل ذلك عدة دعوات للحوار، لكن أحزاب المعارضة والمجتمع المدني رفضوها، بحسب «فرانس برس».

غير أنّ الدعوة الأخيرة التي أطلقها بن صالح في بداية يوليو، لاقت اهتمامًا محدودًا من الطبقة السياسية وبعض المنظمات لاستنادها إلى مبدأ عدم مشاركة السلطة أو الجيش في الحوار.

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