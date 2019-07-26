بعد رحيل السبسي.. تونس الحزينة تواجه تحدي الانتخابات المبكرة

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. (موقع الرئاسة التونسية)

تواجه تونس تحديًا وسط مناخ سياسي مشحون، بعد أن فقدت رئيسها الباجي قائد السبسي الخميس، وتجنبت شغورًا في السلطة لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال أقل من شهرين، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وبعد ساعات من وفاة السبسي، أدى محمد الناصر (85 عامًا) رئيس مجلس نواب الشعب اليمين، ليتولى الرئاسة المؤقتة للجمهورية، كما ينص الدستور. وأعلنت الحكومة التونسية إثر وفاة الباجي قائد السبسي عن عمر 92 عامًا الحداد لأسبوع، وصُدّرت الصحف الجمعة باللونين الأبيض والأسود، وألغيت كل التظاهرات الفنية.

وقالت «فرانس برس» إن البلاد التي تعتبر مهد الربيع العربي بدت في حالة حزن عام وهي تبكي أول رئيس لها انتخب في اقتراع عام وديمقراطي ومباشر عام 2014.

وعنونت جريدة «لوتان» الناطقة باللغة الفرنسية الجمعة «الوداع سيدي الرئيس» وكتبت: «حزننا كبير وألمنا شديد». كما صدّرت جريدة «المغرب» صفحتها الأولى بالأبيض والأسود ووضعت عنوان «وترجل الباجي قائد السبسي، نهاية رجل استثنائي».

ومن المقرر أن ينقل جثمان قائد السبسي صباح الجمعة من المستشفى العسكري بالعاصمة تونس إلى قصر قرطاج بالضاحية الشمالية. ويتولى الجيش التونسي تنظيم جنازة الرئيس السبت بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوفود الأجنبية على ما أعلن الخميس رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

يستحقون الديمقراطية

وانهالت برقيات التعازي على تونس إثر إعلان الوفاة محيية دور الرئيس المحوري والهام في «السير نحو الديمقراطية». وتأتي وفاة الباجي قبيل أشهر من نهاية عهدته الانتخابية آخر العام الجاري، وأمام محمد الناصر الرئيس المؤقت تحد تنظيم الانتخابات خلال مدة زمنية يكون أدناها 45 يومًا وأقصاها تسعين يومًا.

وقررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إثر وفاة قائد السبسي تغيير أجندة الانتخابات وتقديم الرئاسية إلى 15 سبتمبر مبدئيًا فيما بقيت الانتخابات البرلمانية في موعدها في السادس من أكتوبر.

وأثنى العديد من التونسيين على الانتقال السريع والسلس للسلطة الخميس في بلد يعتبر الناجي الوحيد من تداعيات الربيع العربي والذي يواصل مسيرته نحو الديمقراطية بالرغم من التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتهديدات من قبل الجماعات المسلحة.

وكتبت جريدة «لابراس» الحكومية والناطقة بالفرنسية: «التونسيات والتونسيون أمام امتحان صعب ليبرهنوا انهم يستحقون الديمقراطية وقد نجحوا في امتحان إقناع العالم بأسره أن تونس بلد ديمقراطي».

جدل قانون الانتخابات

ونُقل الباجي قائد السبسي لأيام في نهاية يونيو إلى المستشفى العسكري بتونس في يوم اهتزت البلاد على وقع هجومين مسلحين بأحزمة ناسفة في منطقتين بالعاصمة قتل خلالها أمني ومدني ما أُثار تساؤلات في خصوص هشاشة المؤسسات في البلاد، وفق «فرانس برس».

وأثرت الصراعات الداخلية لحزب «نداء تونس» الذي أسسه الباجي قائد السبسي ونجح به في انتخابات 2014، على مؤسسة الرئاسة. كما يزيد غياب المحكمة الدستورية المشهد السياسي في البلاد ضعفًا وهشاشة، فلم يتمكن البرلمان من انتخاب أعضائها بسبب الحسابات السياسية لأحزاب الحكم.

وتولت الهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين مهام المحكمة الدستورية وأقرت أمس الخميس شغور منصب رئيس الدولة وتكليف رئيس البرلمان محمد الناصر بتولي رئاسة البلاد مؤقت إلى حين تنظيم الانتخابات.

ونقح البرلمان القانون الانتخابي الذي أثار جدلاً واسع وقد تقدمت به رئاسة الحكومة ومن شأنه أن يقصي العديد من المنافسين البارزين في المشهد السياسي.

غير أن الباجي قائد السبسي لم يوقع على القانون والتنقيحات الجديدة لأنه لا يريد أن يقصى أحد من المشاركة، وفقًا لأحد مستشاري الرئيس. ومن بين الشخصيات التي يمكن أن تقصى من الانتخابات رجل الإعلام القوي نبيل القروي وألفة تيراس صاحبة مشروع «عيش تونسي» المجتمعي.

وينص الفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي «لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرًا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية»، أو «تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي».

وتمت المصادقة على القانون الجديد في 18 يونيو بالأغلبية البرلمانية ووصفه نبيل القروي «بمحاولة انقلاب سياسي». وقال في رسالة وجهها إلى النواب «لن أتخلى عن التزاماتي تجاه الفقراء وحقي الدستوري وحتى واجبي الأخلاقي في الترشح».