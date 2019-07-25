الرئيس السيسي يعلن الحداد 3 أيام على الرئيس التونسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 11:53 مساء

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام على الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي: «وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الذي وافته المنية اليوم».

في السياق ذاته أعلن  رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن الجيش سيتولى تأمين جنازة وطنية كبيرة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بعد غد السبت.

وصرح الشاهد للصحفيين اليوم الخميس إن «عددًا من رؤساء الدول الأجنبية سيحضرون جنازة الرئيس الراحل الذي توفي صباح اليوم في المستشفى العسكري عن سن 92 عاما»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الشاهد «الرئيس كانت له سمعة كبرى في العالم وفي أوروبا والخليج العربي. ننتظر قدوم وفود أجنبية لحضور موكب الدفن».

وأضاف رئيس الحكومة «تونس قدمت اليوم صورة مميزة إلى العالم للتداول السلمي على السلطة بسلاسة وإطار حضاري».

ونعى الشاهد الرئيس الراحل مضيفا «لقد كان مناضلا كبيرا وقضى 50 سنة في الحياة السياسية منذ دولة الاستقلال، واضطلع بدور مهم في انجاح الانتقال الديمقراطي. لقد كان دبلوماسيا محنكا وتعلمت منه الكثير. وتعتبر وفاته خسارة كبيرة لتونس».

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