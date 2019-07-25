قرار غير مسبوق.. الرئيس الفلسطيني يعلن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 08:56 مساء

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، «وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي»، في قرار غير مسبوق يأتي على وقع التوترات المتصاعدة بين الجانبين.

وقال عباس عقب اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في مقرّ الرئاسة برام الله في الضفة الغربية المحتلة إنّه «أمام إصرار سلطة الاحتلال على التنكّر لجميع الاتفاقيات الموقّعة وما يترتّب عليها من التزامات، نعلن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الاسرائيلي والبدء في وضع آليات اعتباراً من الغد لتنفيذ ذلك»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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