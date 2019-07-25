ترامب يبرر تعطيله لوقف بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، (الإنترنت: أرشيفية)

برر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعطيله لقرارات الكونجرس، وقف صفقات بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات، في رسالة إلى مجلس الشيوخ، نشرت محتواها وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ترامب إن هذه القرارات «تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات المهمة مع حلفائها وشركائها». وأشارت الوكالة إلى أنها المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترامب صلاحية تعطيل قرارات للكونغرس.

وكان الكونغرس تبنى هذه الإجراءات خلال الشهر الجاري، فيما شكّل ضربة لترامب، الذي بادرت إدارته إلى القيام بخطوة استثنائية عبر تجاوز البرلمانيين والموافقة على هذه المبيعات في مايو الماضي.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حينذاك إن الإدارة تستجيب لحالة طارئة تسببت بها ايران، لكن أعضاء الكونغرس بمن فيهم بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ، قالوا إنه لا توجد أسباب مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك الحق برفض صفقات الأسلحة.

اقرأ أيضا: ترامب يستخدم الفيتو ضد قرارات للكونغرس بوقف مبيعات أسلحة للسعودية

وقال ترامب إن هذه القرارات «ستضر أيضًا بمصداقية الولايات المتحدة، عبر توجيه رسالة تفيد أنها مستعدة للتخلي عن حلفائها في الوقت الذي تتكثف فيه التهديدات ضدهم».

ورأى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة تشكل «سدا في وجه النشاطات المضرة لإيران وشركائها في المنطقة»، مشيرًا إلى أن مبيعات الأسلحة التي عرقلها الكونغرس تزيد من قدرات البلدين الحليفين على «منع هذه التهديدات والدفاع عن نفسيهما في وجهها».