«بي بي سي»: اعتقال رئيس الأركان وقائد سلاح المدرعات في السودان

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن أجهزة الاستخبارات العسكرية في السودان اعتقلت عددًا من كبار قادة الجيش.

ونقلت «بي بي سي» عن مصادر أن «من بين الضباط المعتقلين رئيس هيئة الأركان اللواء هاشم عبد المطلب وقائد سلاح المدرعات اللواء نصرالدين عبدالفتاح». فيما لم تتضح بعد أسباب تلك الاعتقالات.

وأشارت إلى أن المجلس العسكري الانتقالي سبق وتحدث عن مخططات لمحاولات انقلابية من قبل ضباط في القوات المسلحة، كما أن رئيس المجلس، الفريق عبد الفتاح البرهان، كان قد ذكر لـ«بي بي سي» في وقت سابق عن ضلوع ضباط كبار في الجيش في فض اعتصام القيادة العامة في مطلع الشهر الماضي.