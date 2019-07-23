مصر تُدين هدم الاحتلال الإسرائيلي مباني الفلسطينيين بالقدس

مبنى وزارة الخارجية المصرية, (أرشيفية : الإنترنت)

دانت مصر اليوم «التصعيد الذي تشهده القدس»، من قيام الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدة مبانٍ سكنية في وادي الحمص جنوب المدينة، مؤكدة رفضها أي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة «بما يتنافى مع مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية».

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، على مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدة «موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية».

وبدأت القوات الإسرائيلية أمس الإثنين تدمير منازل فلسطينيين، بعدما طوق عشرات الجنود وضباط الشرطة عدة مبان في بلدة صور باهر في ضواحي القدس الشرقية المحتلة، قبل دخول الجرافات إلى البلدة.

وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة٬ في تصريحات لـ«بي بي سي»، إن مئات العسكريين وعشرات الآليات العسكرية والجرافات اقتحموا الحي فجر الإثنين، وأخلوا المنازل من سكانها وشرعوا في هدم عشرات البنايات.