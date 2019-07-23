سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم 12 مبنى سكنيًّا جنوب القدس

مبنى فلسطيني لدى عملية هدمه على أيدي القوات الإسرائيلية (ا ف ب)

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنها أقدمت على هدم 12 بناية سكنية فلسطينية قالت إنها شُيِّدت بشكل غير قانوني، في وقت تثير العملية جدلاً واسعًا، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس». وقالت الأمم المتحدة إن العملية أدت إلى تشريد 24 شخصًا.

لاقت عملية الهدم، التي شملت منازل معظمها قيد الإنشاء، استنكارًا وإدانة من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين في الأمم المتحدة.

وتقول دولة الاحتلال إن المنازل الواقعة في بلدة صور باهر، جنوب القدس، كانت قريبة جدًّا من السياج الذي يفصل المدينة عن الضفة الغربية المحتلة، ما يشكل «خطرًا أمنيًّا»، وإن عملية الهدم تمت بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا.

وعبر المسؤولون الفلسطينيون عن غضبهم من عمليات الهدم. وقالوا إن معظم المباني كانت موجودة في مناطق يفترض أنها خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو الموقَّعة في تسعينات القرن الماضي.

وتمّ فجر الإثنين إخلاء تلك المنازل من السكان ومن النشطاء الذين وصلوا لدعمهم، وأغلق مئات العناصر من الشرطة والجنود الإسرائيليين محيط المباني.

وذكر بيان صادر عن وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية «كوغات»، أنه تم هدم «12 مبنى وأساسات مبنيين آخرين»، مشيرًا إلى أن عملية البناء «تمت بشكل غير قانوني».

وبحسب البيان، قضت المحكمة العليا في إسرائيل «بهدم المباني لأنها تشكل خطرًا أمنيًّا على منطقة السياج الأمني». وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن التقييم الأولي كشف نزوح 24 شخصًا بينهم 14 طفلاً، وأن أكثر من 300 شخص تأثروا بسبب عملية الهدم.

وكان المكتب أفاد قبل عمليات الهدم بأن المباني تضم 70 وحدة سكنية وأن النازحين منها ينتمون إلى ثلاث أسر. وتلقى السكان في 18 يونيو إشعارًا من السلطات الإسرائيلية يمهلهم 30 يومًا قبل تنفيذ قرارات الهدم.

ويخشى السكان تعرض 100 مبنى آخر في المنطقة للهدم في المستقبل القريب. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية العام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقًا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وبدأت إسرائيل في بناء ما تسميه «السياج الأمني» أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أوائل العقد الأول من القرن العشرين «لمنع فلسطينيين من تنفيذ هجمات ضدها». ويعتبر الفلسطينيون «جدار الفصل العنصري» رمزًا قويًّا للاحتلال الإسرائيلي.