الإمارات: لن نغادر اليمن وسنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات المحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 12:37 مساء
آلية تابعة للقوات المسلحة الاماراتية في مرفأ عد اليمني (ا ف ب)

أكدت الإمارات العربية المتحدة، العضو الرئيسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية، أنها ليست بصدد مغادرة اليمن، وسط عمليات إعادة انتشار قواتها التي تقوم بها.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في مقال رأي في جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، «فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن... سنعمل بشكل مختلف وحضورنا العسكري باقٍ. وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية».

وكانت الإمارات أعلنت بداية الشهر الجاري خفضًا في قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة «إعادة انتشار» لأسباب «استراتيجية وتكتيكية».

اقرأ أيضًا: منظمة يمنية: الحوثيون جندوا أطفالاً لأغراض عسكرية في 2018

وأكد قرقاش أنه يتوجب على المتمردين الحوثيين أن ينظروا إلى الخطوة الإماراتية على أنها «إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع». وقال في المقال: «بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها- بأعين مفتوحة».

وأضاف: «لم يكن هناك نصر سهل، ولن يكون هناك سلام سهل»، ولكنه أكد «الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية».

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعًا داميًّا منذ يوليو 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًّا والمتمردين الحوثيين الذي يسيطرون منذ نحو أربع سنوات على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وتسبب هذا النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عدل الوفاق»: طريقان لإلغاء قرار الإفراج الصحي عن المحمودي
ليبيا
لندن تنشر 250 عسكرياً لحفظ السلام العام المقبل في مالي
دولى
إيران تعليقًا على إعدامات التجسس: وقعوا في «فخ التأشيرة الأميركية»
دولى
وزير «تعليم الوفاق»: تراجع مرتبة الجامعات الليبية عالميًّا «غير منطقي»
ليبيا
سالفيني: فرنسا وألمانيا لا يمكنهما تحديد سياسات الهجرة الأوروبية منفردتين
دولى
باشاغا يكشف لـ«بوابة الوسط» مشروع تعديلات قانون «هيئة» الشرطة
ليبيا
كاركاتير حليم - مكافحة الفساد!
كاريكاتير
نقل زعيم المخدرات المكسيكي «إل تشابو» إلى سجن «الجحيم»
منوعات
الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
فرنسا تدعو إلى اجتماع مفتوح حول ليبيا والهجرة عبر «المتوسط»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طفلة بثلاثة رؤوس في الهند