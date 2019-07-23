الإمارات: لن نغادر اليمن وسنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات المحلية

آلية تابعة للقوات المسلحة الاماراتية في مرفأ عد اليمني (ا ف ب)

أكدت الإمارات العربية المتحدة، العضو الرئيسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية، أنها ليست بصدد مغادرة اليمن، وسط عمليات إعادة انتشار قواتها التي تقوم بها.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في مقال رأي في جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، «فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن... سنعمل بشكل مختلف وحضورنا العسكري باقٍ. وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية».

وكانت الإمارات أعلنت بداية الشهر الجاري خفضًا في قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة «إعادة انتشار» لأسباب «استراتيجية وتكتيكية».

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وأكد قرقاش أنه يتوجب على المتمردين الحوثيين أن ينظروا إلى الخطوة الإماراتية على أنها «إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع». وقال في المقال: «بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها- بأعين مفتوحة».

وأضاف: «لم يكن هناك نصر سهل، ولن يكون هناك سلام سهل»، ولكنه أكد «الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية».

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعًا داميًّا منذ يوليو 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًّا والمتمردين الحوثيين الذي يسيطرون منذ نحو أربع سنوات على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وتسبب هذا النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.