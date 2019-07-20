الخطوط البريطانية تعلق رحلاتها إلى مصر سبعة أيام.. ومطار القاهرة: لم نتلقَ إخطارًا

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم، تعليق رحلاتها من لندن إلى العاصمة المصرية، القاهرة لمدة سبعة أيام، بدعوى مراجعة الإجراءات الأمنية، بينما أكدت شركة ميناء القاهرة الجوي، أن شركة الخطوط البريطانية لم تبلغ السلطات في مطار القاهرة بأية ملاحظات من جانبها تجاه قواعد الأمن والسلامة في المطار.

وقالت الشركة البريطانية، في بيانٍ لها، إن القرار يأتي في سياق مراجعتها المستمرة للترتيبات الأمنية في المطارات التي تقصدها طائراتها حول العالم، وأنها أوقفت الرحلات للقاهرة كإجراءٍ وقائيٍ للسماح لمزيد من التقييم للموقف، دون مزيد من الإيضاح، بحسب «رويترز».

وأكد أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي في تصريحات إلى «بوابة الأهرام الإلكترونية» أن قرار الشركة تعليق الرحلات إلى القاهرة لمدة 7 أيام «يتعلق بشأن داخلي بالشركة»، مشيرًا إلى أن ميناء القاهرة لم يتلقَ إخطارًا من الشركة بهذا القرار.