التحالف يستهدف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء

قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) (يسار) وقائد قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن (ا ف ب)

شنّت طائرات التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت سلسلة غارات ضد مواقع للمتمردين الحوثيين في صنعاء بينها مخزن صواريخ باليستية، حسبما أعلن ناطق عسكري نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وكان التحالف توّعد المتمردين برد على هجمات مكثّفة بطائرات من دون طيار استهدفوا خلالها منشآت حيوية في المملكة في الأسابيع الأخيرة.

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وقال العميد الركن تركي المالكي الناطق باسم التحالف إنّ الطائرات: «نفّذت عملية عسكرية لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقعًا لتخزين صواريخ باليستية في محافظة صنعاء»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الحكومية. وأفاد مراسل «فرانس برس» في صنعاء بسماع دوي انفجارات بدءًا من الساعة الرابعة فجرًا (01:00 ت غ).

وذكر المتمردون من جهتهم عبر قناة «المسيرة» الناطقة باسمهم، أنّ طائرات التحالف استهدفت حديقة «21 سبتمبر» شمال غرب صنعاء بخمس غارات، ومبنى وزارة الإعلام القريب منها بغارة واحدة. ولم يتّضح ما إذا كانت الغارات قد تسبّبت بخسائر بشرية في صفوف المتمردين أوالسكان.

وفي مايو الماضي، قُتل ستة أشخاص وأصيب عشرة آخرون بجروح في ضربات جوية على صنعاء، وقعت بعد يومين من تعرّض محطّتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية لهجوم بطائرات دون طيار.

وقال المالكي السبت إنّ التحالف ملتزم «بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى، لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديدًا مباشرًا لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية»، في إشارة إلى الدفاعات الجوية والصواريخ الباليستية التي تم استهدافها. ولم يعط المالكي تفاصيل إضافية حول نوعية الدفاعات الجوية المستهدفة.

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وتتّهم السعودية إيران بتسليح الحوثيين وبإعطائهم الأوامر لمهاجمتها. لكن طهران تنفي هذه الاتهامات وتقول إن دعمها للمتمردين محض سياسي. ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعًا بين المتمرّدين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تصاعد مع تدخّل التحالف العسكري بقيادة السعودية في مارس 2015.

وأوقعت الحرب حوالي 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة أعلى بكثير.