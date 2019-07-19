الأرجنتين تجمد أصول حزب الله في ذكرى الهجوم على مركز يهودي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 10:13 صباحا
الرئيس الأرجنتيني يلقي خطابًا في الذكرى الـ25 للهجوم على مركز للجمعيات اليهودية في بوينوس آيرس (ا ف ب)

أعلنت الأرجنتين تجميد أصول حزب الله اللبناني الشيعي، لاشتباه في تورطه في الاعتداء على «الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية» (آميا) الذي أسفر عن سقوط 85 قتيلاً قبل 25 عامًا.

وقال بيان رسمي أرجنتيني، أوردته وكالة «فرانس برس»، إن «وحدة المعلومات المالية» وهي هيئة حكومية «أمرت بتجميد أصول منظمة حزب الله الإرهابية وكيانات محددة في الجناح العسكري تشكل جزءًا من هذه المنظمة وقادة المنظمة».

من جهة أخرى، أنشأت الأرجنتين الأربعاء سجلاً رسميًا للأشخاص والمنظمات الإرهابية، بموجب مرسوم يقضي بفرض عقوبات عليهم مثل تجميد أصول أو منعهم من الدخول إلى أراضي البلاد. وكان حزب الله أول من أدرج فيه.

وأعلن عن هذا الإجراء في ذكرى التفجير الذي وقع في 18 يوليو 1994 ضد المبنى الذي كان يضم المؤسسات اليهودية في الأرجنتين. وقد أسفر هذا الهجوم الذي كان الأسوأ في الأرجنتين عن سقوط 85 قتيلاً و300 جريح.

وأصدرت الأرجنتين مذكرات توقيف دولية ضد إيرانيين تتهم بالتورط في الاعتداء، لكنها لم تنفذ.

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