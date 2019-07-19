أنقرة تطلق «أوسع» عملية جوية ضد حزب العمال الكردستاني بالعراق بعد مقتل نائب قنصلها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 08:47 صباحا
عناصر أمن أكراد أمام المطعم الذي استهدفه هجوم أودى بنائب القنصل التركي في أربيل (ا ف ب)

أطلقت تركيا الخميس «أوسع» عمليّة جوّية ضدّ حزب العمال الكردستاني في العراق، وقال وزير الدفاع خلوصي أكار أنّ هذه العملية تأتي ردًّا على هجوم مسلّح في أربيل الأربعاء أودى بحياة نائب القنصل التركي.

وأضاف أكار: «عقب الهجوم الدنيء في أربيل، وجّهنا ضربة قاصمة لحزب العمال الكردستاني عبر أوسع عمليّة جوّية بجبال قنديل».

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وخلال العمليّة التي انطلقت الخميس، دمّر الجيش التركي خصوصًا ملاجئ وكهوفًا لحزب العمّال الكردستاني، بحسب ما أوضح أكار، مشدّدًا على أنّ «مكافحة الإرهاب ستتواصل بحزم متزايد، حتى يتمّ تحييد آخر إرهابي».

وقُتل نائب القنصل التركي ومرافقه الأربعاء بإطلاق نار في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق، فيما توعدت أنقرة التي تمتلك قواعد عسكرية بشمال العراق، بـ«الردّ المناسب» على هذا الاعتداء.

وقال مصدر في شرطة أربيل، لـ«فرانس برس» طالبًا عدم كشف هويته- إن نائب القنصل التركي قُتل الأربعاء «في هجوم مسلح استهدف القنصل وموظفي القنصلية، عند تواجدهم في أحد مطاعم أربيل»، لافتًا إلى أنّ منفّذ الهجوم لاذ بالفرار.

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وفي نهاية مايو، هجومًا جويًا وبريًا على المناطق الجبلية في شمال العراق، مستهدفة مخابئ حزب العمال الكردستاني. وتؤكد تركيا مرارًا مشروعية غاراتها لاستهداف مخابئ حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض من العام 1984 تمردًا ضد أنقرة، وتصنفه الأخيرة وحلفاؤها الغربيون «منظمة إرهابية».

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